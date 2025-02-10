Porno yıldızı, çekim sırasında balkondan düşerek öldü

Yayınlanma: 10.02.2025 - 13:33

Güncelleme: 10.02.2025 - 13:33

“Anna Polly” olarak bilinen Anna Beatrix Pereira Alves, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yer alan Nova Iguacu'daki dört yıldızlı Mont Blanc Apart Otel'de bir yetişkin film çekimi sırasında balkondan düşerek hayatını kaybetti.

23 Ocak'ta yetişkin film çekimi için iki genç erkekle buluşma ayarlayan Alves, kısa bir süre sonra, iddiaya göre çekimler sırasında binanın balkonundan baş aşağı düşmüş halde ölü bulundu.

Olay yerinde çekilen görüntülerde, Alves'in beyaz çarşafla örtülü cesedinin başında duran bir polis görülüyor.

Brezilya medyasında yer alan haberlere göre, iki adam düşmeden önce neler olduğuna dair çelişkili ifadeler verdi.

Soruşturmanın, çok yönlü ve karmaşık bir şekilde devam ettiği belirtilirken, şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmadığı ifade edildi.