Hastanede çocuğa 'porno' izlettiği iddiasıyla dövüldü: 'Yanlışlıkla açıldı' dedi
Adana’da hastanede doktor sırası bekleyen Sefa E. (29), yanında oturan 7 yaşındaki kız çocuğuna porno film izlettiği iddiasıyla vatandaşlar tarafından dövüldü. Polis ekiplerinin kurtardığı, ifadesinde “Telefonu cebime koyarken, yanlışlıkla açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim” diyen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Seyhan Devlet Hastanesi’nde, 9 Ekim’de saat 14.00 sıralarında tedavi için hastaneye giden Sefa E., ailesiyle doktor sırası bekleyen kız çocuğunun yanına oturdu.
Sefa E., iddiaya göre, cep telefonundan porno film açıp, kız çocuğuna izletti. Durumu fark eden hastanedekiler, Sefa E.’ye tepki gösterip, darbetti.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi, kalabalığın elinden kurtardığı Sefa E.’yi gözaltına aldı.
"YANLIŞLIKLA AÇILDI"
Polis merkezine götürülen Sefa E. ifadesinde, “Daha önceden izlediğim bir görüntüydü. Telefonu cebime koyarken, yanlışlıkla açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim” dedi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sefa E., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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