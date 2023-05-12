Portekiz, sigara ve tütün ürünlerinin tüketim ve satışını kısıtlayan yasayı onayladı

Yayınlanma: 12.05.2023 - 10:02

Güncelleme: 12.05.2023 - 10:02

Portekiz hükümeti, sigara kullanmayan sağlıklı yeni nesiller hedefi ile 2007 yılında kabul edilen tütün karşıtı yasada yeni düzenlemeler yaparak tütün içilebilir alanların kısıtlanması ve tütün satış noktalarının azaltılması için harekete geçti. Portekiz hükümetinin, “2040 yılına kadar dumansız bir nesil” sözleriyle sunduğu tütün karşıtı yasadaki yeni değişiklikler Bakanlar Kurulu tarafından onaylanırken, yasakların 23 Ekim tarihinden itibaren adım adım yürürlüğe gireceği bildirildi.



Yasadaki değişikler ile eskiden restoranlar ve diğer bazı noktalarla kısıtlı olan sigara ve tütün ürünlerinin kullanımının yasak olduğu alanlar genişletilerek, bu alanlarda sigara ve tütün ürünlerinin satışı da engelleniyor. Yeni yasaya göre, ülkedeki tüm restoran, bar ve kafelerde kapı, pencere ve örtülü olan terasların yanı sıra okullar, hastaneler, spor salonları, duraklar ve daha birçok binada sigara ve tütün ürünlerinin kullanımına 2024 yılının Ocak ayından itibaren izin verilmeyecek.



Ülkede 2025 yılından itibaren restoran, tiyatro, benzin istasyonları ve otomatlarda tütün satışını yasaklayacak olan yasa ile 2025’den sonra ise sigara ve tütün ürünlerinin satış yetkisi sadece bu işle ilgilenen tütün mağazaları ile havaalanlarına verilecek.



ELEKTRONİK SİGARAYA DA KISITLAMA GETİRİLDİ



Tütün karşıtı yasadaki yeni değişikliklerde elektronik sigara ve ısıtılmış tütün tüketimine de çeşitli kısıtlamalar getirildi. Tütünle kıyaslanan ve tüketicilerde sağlığa zararsız olduğu yanılgısına neden olan bu ürünlerin de üzerlerine sağlığa zararlı oldukları konusunda metin ve fotoğraflar içeren uyarıların koyulacağı ve aromalı ürünlerin ise yasaklanacağı belirtildi.

Portekiz Sağlık Bakanı Manuel Pizarro, sigara ve tütün tüketiminin ülkede ciddi sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çekerek, tütün karşıtı yasadaki bu yeni değişikliklerin sağlığın geliştirilmesi ve vatandaşların çevredeki tütün dumanından korunmaları amacıyla hayata geçirildiğini ifade etti.

