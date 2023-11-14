Posta puluna rekor fiyat: 2 milyon dolara satıldı

Yayınlanma: 14.11.2023 - 13:48

Güncelleme: 14.11.2023 - 15:22

1918 yılında 24 sent karşılığında satın alınan posta pulu, 105 yıl sonra ABD'nin New York kentinden düzenlenen bir müzayedede 2 milyon dolara satıldı.

Üzerine resmedilen uçağın yanlışlıkla ters basıldığı ve kırmızı, beyaz ve mavi renklere sahip olan "Ters Jenny" ismindeki posta pulu, tek başına satılan en pahalı ABD pulu rekorunu kırdı.

Pul koleksiyoncusu Charles Hack tarafından 2 milyon dolara satın alınan posta pulu, basıldığı dönemde 100 adet basıldı. 76 yaşındaki Hack, çocukluğundan beri gözünün bu pulda olduğunu söyledi ve pulu, "ABD tarihinin" bir parçası olarak nitelendirdi.

2000'li yılların başında yaklaşık 300 bin dolar ödeyerek "Ters Jenny" pulu satın alan Hack, 2007 yılında bir başka "Ters Jenny" pulunu yaklaşık 1 milyon dolara satın aldı.

"Ters Jenny" pulu, düzenli hava posta hizmetinin başlaması sebebiyle hazırlandı ancak ortasındaki Curtiss JN-4 uçağının görüntüsü yanlışlıkla baş aşağı basıldı. Dünya çapında pul koleksiyoncuları tarafından çok rağbet gören pul, ünlü animasyon dizisi The Simpsons'ın 1993 tarihli bir bölümünde yer aldı.