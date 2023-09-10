PowerPoint'in yaratıcısı Dennis Austin hayatını kaybetti

Yayınlanma: 10.09.2023 - 12:15

Güncelleme: 10.09.2023 - 12:15

Efsanevi Windows uygulaması Power Point'in yaratıcısı Dennis Austin, 1 Eylül'de California'daki evinde yaşamını yitirdi. The Washington Post'un haberine göre, 76 yaşındaki Austin, akciğer kanserinin beynine metastaz yapması sonucu vefat etti.

DENNİS AUSTİN KİMDİR?

Dennis Austin, yazılım geliştiricisi olarak kariyerine başlamadan önce Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Santa Barbara Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde mühendislik eğitimi aldı. Daha sonra PowerPoint'i geliştirmek için Forethought adlı yazılım şirketine katıldı. Şirket, PowerPoint'i 1987 yılında piyasaya sürdü ve sadece birkaç ay sonra Microsoft tarafından satın alındı. Austin, 1985'ten 1996 yılına kadar PowerPoint'in baş geliştiricisi olarak görev yaptı.

Austin'in iş ortağı Robert Gaskins, Sweating Bullets adlı kitabında Austin'in PowerPoint'in icadı üzerine katkılarını belirtti. Gaskins, Austin'in PowerPoint'in ana tasarım fikirlerinin yarısından fazlasını ortaya attığını ve eğer Austin bu yazılımı tasarlamasaydı, belki de hiç kimse tarafından duyulmayacağını yazdı.