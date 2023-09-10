Karaman'da acı olay: Düğüne giderken aracın çarptığı yaşlı çift hayatını kaybetti
Karaman’da düğüne gitmek için yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte cip çarptı. Kazada kadın olay yerinde, kocası da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde; bir yakınlarının düğününe gitmek için yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Recep (66) ve Saliha Aksay (65) çiftine Ö.F.Ü. yönetimindeki cip çarptı.
KURTARILAMADILAR
Kazada Saliha Aksay olay yerinde, ağır yaralanan kocası Recep Aksay da ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Bir süreliğine trafiğe kapanan Karaman-Ereğli karayolu kaza yerinde yapılan incelemeler ve cenazenin morga kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Cip sürücüsü polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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