İngiltere Kralı 3. Charles, kardeşi Prens Andrew'un tüm Kraliyet unvanlarının ve ayrıcalıklarının geri alınması sürecini başlattı. Andrew'un Windsor'daki "Royal Lodge" adlı malikanesinden taşınacağı duyuruldu. Peki, Prens Andrew kimdir? Prens Andrew unvanını neden kaybetti? Prens Andrew kaç yaşında, suçu ne?

PRENS ANDREW KİMDİR?

Andrew Mountbatten Windsor veya eski unvanıyla York Dükü Prens Andrew, 1960 yılının 19 Şubat'ında Buckingham Sarayı'nda dünyaya geldi. Doğduğundan beri İngiliz kraliyet ailesine mensup olan üyelere verilen “Royal Highness” unvanını taşımaktadır. 1982'de Prens William'ın doğumuna kadar, kardeşi Prens Charles'ın arkasında Britanya taht sıralamasında ikinci sıradaydı. Zamanla Prens William ve Prens Harry'nin çocuklarının doğumları ile Prens'in tahtta ki yeri sekizinciliğe gerilemiştir.

Andrew, Ascot, Berkshire yakınlarındaki Heatherdown Preparatory Okulu'na devam etmeden önce özel öğretmenlerden ders aldı. 1973 yılında, kendisinden önce babasının ve abisi Prens Charles'ın da devam ettiği İskoçya, Morayshire'daki Gordonstoun özel okuluna geçiş yaptı. 1979 yılındaki mezuniyetinden sonra üniversite tahsiline devam etmeyerek Royal Navy 'ye (Kraliyet Donanması) katıldı.

Andrew Kraliyet Donanması'ndan (Royal Navy) Sea King helikopter pilotu eğitimi olarak mezun oldu. Buna istinaden 1982 yılında HSM Invincible adındaki uçak taşıyıcısında Falkland Adaları Savaşı'na katıldı. Britanta Hükûmeti gerçi önceleri Andrew'i gemiden çekip başka görevlerle muhatap etmek istedi, çünkü Kraliçe'nin bir oğlunun ölümünden korkuyorlardı. Ama Kraliçe Andrew'in Invincible'de kalmasında ısrar etti.

Savaştan sonra Andrew eğitimini başka helikopter modelleri ile sürdürdü. 1984 yılında teğmen rütbesini aldı; annesi onu şahsi emir subaylığına (yaver) (Aide-de-camp) yükseltti. Bunu izleyen yıllarda savaş pilotu ve mayın arama gemisinin komutanı olarak görev yaptı. Askeri kariyerinin bitiminde savunma bakanlığında görevliydi. Andrew 2001 yılında Deniz Yarbayı rütbesindeyken (Commander) kraliyet donanmasındaki (Royal Navy) görevine son verdi.

PRENS ANDREW EVLİ Mİ?

23 Temmuz 1986'da Prens Andrew, Binbaşı Ronald Ferguson'un ikinci kızı olan Sarah Ferguson'la Westminster Abbey'de evlendi. Kraliçe tarafından ona düğünü dolayısıyla York Dükü, ünvanı verildi. York Dükü ve Düşesi'nin iki çocukları vardır. Dük ve düşesi 1996 yılında boşanmıştır.

PRENS ANDREW'ÜN UNVANI NEDEN ALINDI?

İngiltere Kralı 3. Charles, kardeşi Prens Andrew'un tüm Kraliyet unvanlarının ve ayrıcalıklarının geri alınması sürecini başlattı. Andrew'un Windsor'daki "Royal Lodge" adlı malikanesinden taşınacağı duyuruldu.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Majesteleri, bugün itibarıyla Prens Andrew'un unvanlarının, nişanlarının ve onursal payelerinin geri alınması sürecini resmen başlattı. Prens Andrew, bundan böyle 'Andrew Mountbatten Windsor' olarak anılacak" denildi.

Andrew'un uzun süredir ikamet ettiği Royal Lodge'un kira sözleşmesinin bugüne dek kendisine yasal koruma tanıdığı ancak bu korumanın bittiğini ve resmi tahliye bildiriminin iletildiği duyuruldu.

Epstein tarafından kurulan pedofili ve fuhuş ağının mağdurlarından Virginia Giuffre ve gölge yazar Amy Wallace'ın "Nobody's Girl" kitabında, Prens Andrew'un da aralarında bulunduğu pek çok ünlü isme dair iddialar yer almıştı.

Prens Andrew, söz konusu iddiaların ardından artan baskılarla karşı karşıya kalmış ve Andrew'un cinsel istismar suçlamalarıyla ilişkilendirildiği Epstein ile bağlarını yeniden gündeme getirmişti.

Nisan ayında 41 yaşında hayatına son veren Giuffre'nin kitabı yayımlanmadan bir gün önce ortaya çıkan detaylarda, Giuffre'nin 3 kere Prens Andrew'la ilişkiye girdiği, bu dönemde 17 yaşında olduğu bilgisi yer almıştı.