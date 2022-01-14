Prens Andrew'dan sonra Bill Clinton da zorda: Epstein defalarca ziyaret etmiş
ABD'de seks ticareti ile yargılanan ancak hücresinde intihar eden milyarder Jeffrey Epstein ve ona yardım eden Ghislaine Maxwell'in davası milyarderler ile bağlantılarını da gün yüzüne çıkarmıştı. Bu süreçte adı cinsel saldırı davasında geçen Prens Andrew'un tüm unvanları annesi Kraliçe II. Elizabeth tarafından alınırken, bir gelişme de Bill Clinton cephesinde yaşandı.
ABD'li milyarder isim Jeffrey Epstein bazı zenginler, ünlüler, devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi ve seks ticareti davalarından gözaltına alınmış, 2019 yılında Manhattan'daki Metropolitan Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü bulunmuştu. Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell de benzer suçlardan yargılanmış ve geçtiğimiz aylarda suçlu bulunmuştu.
Bu dava ünlü isimlerin Epstein ve Maxwell ile bağlantılarını da ortaya çıkarmış, Prens Andrew'un Epstein aracılığıyla tanıştığı Virginia Guireffe'e reşit değilken cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilmişti.
Dava sürecinin yolunun da açılması ile Prens Andrew'un tüm unvanları Kraliçe II. Elizabeth tarafından alınmıştı.
Dava süreci ilk olarak Prens Andrew'u etkilerken, bağlantısı olan bir diğer isim olan ABD Eski Başkanı Bill Clinton'da zorda.
DailyMail'in elde ettiği belgelere göre Clinton'un ilk başkanlık döneminde Epstein'in en az 17 kez Beyaz Saray'ı ziyaret ettiği belirtildi. Ayrıca 1993 - 1995 arasındaki Beyaz Saray ziyaretlerinde Epstein'ın yanında en az 8 farklı kadın bulunuyordu. İddiaya göre Epstein'ın Beyaz Saray'a götürdüğü kadınların tamamı eski ilişki yaşadığı kişilerden oluşuyordu.
Sitenin ilk kez paylaştığı görüntülerde Epstein'ın bir kadınla beraber Beyaz Saray'da çekilen karesi evinin duvarında yer alıyor.
Yeni görüntü ve iddialara ilişkin Bill Clinton'dan henüz açıklama yapılmadı.
Epstein'ın ilk olarak 2019’da tutuklanmasının ardından adı geçen isimlerden Bill Clinton 'korkunç suçlar hakkında hiçbir şey bilmediğini' iddia etmiş ve suçlamaları reddetmişti.
Kaynak: HaberTürk
Video Haberler
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Uzman diyetisyen 'doğru bilinen yanlışları' anlattı
- MHP'de deprem yaratacak istifa
- Bülent Ersoy’dan ilk açıklama geldi
- MSB Anıtkabir Komutanı'nı görevden aldı
- 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında eleştiri vurgusu
- Enes'in annesi ilk kez konuştu
- Bakan Varank'tan Gökbakar'a tepki
- 10 toksik ebeveyn davranışı
- AKP, park alanını dini tesis alanına kattı
- 'Ucuz ekmek' saldırısı: Dağıtım sırasında vurdular