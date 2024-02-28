Prens Harry, hükümete açtığı davayı kaybetti

Prens Harry, İngiltere'de bulunduğu sürede "güvenlik derecesinin düşürülmesi" yönündeki kararın ardından İngiltere hükümetine karşı açtığı Yüksek Mahkeme davasını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 17:45
Prens Harry, hükümete açtığı davayı kaybetti
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Prens Harry, kraliyet ailesinden ayrılmasının ardından İngiltere’de bulunduğu sürede güvenlik korumasının seviyesinin düşürülmesine ilişkin İngiltere hükümetine karşı açtığı davayı kaybetti.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Sir Peter Lane, Prens Harry'in davasını reddetti. Mahkemenin kararının, hukuka aykırı olmadığı kaydedildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, 2020 yılında Kraliyet Ailesi ve Kamuya Mal Olmuş Kişilerin Korunması Yürütme Komitesi’nin (RAVEC) Prens Harry hakkında artık kraliyet ailesine mensup olmaması nedeniyle "güvenlik derecesinin düşürülmesi" yönündeki kararının ardından polis korumasının kaldırıldığını açıklamıştı.

Prens Harry de, kararın ardından İçişleri Bakanlığı’na karşı yasal işlem başlatmıştı. 


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