Prens Harry ve Meghan Markle geleneksel balkon buluşmasında yer almayacak
Kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılını kutlayan Platin Jübile etkinliği için İngiltere’ye geliyor. Ancak çift, Buckingham Sarayı’nın balkonunda çekilen geleneksel fotoğrafta bulunmayacak.
Los Angeles’ta yaşamaya başlayan ve son olarak Hollanda’ya Invictus Games için gelen Meghan Markle ve Prens Harry çifti, İngiltere’ye geri dönüyor.
Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılı için düzenlenen Platin Jübile etkinliğine katılacak olan çiftin gelenekselleşen balkon fotoğrafında diğer kraliyet üyelerinin yanında yer almayacağı belirtildi.
NTV'de yer alan habere göre, 2020 yılında kraliyet ailesinden ayrılmalarının ardından ilk defa resmi bir etkinliğe katılacak olan çift, çocukları Archie ve Lilibet ile İngiltere’ye gitmeye hazırlanıyor.
Prens Harry ve eşi Meghan Markle halen Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını taşıyor olsalar da resmi düzeydeki kraliyet görevlerine devam etmiyorlar.
Çiftin, özellikle Oprah Winfrey’nin programına çıkıp kraliyet ailesine yönelttikleri eleştiriler İngiltere’de tepki toplamıştı.
2 YIL SONRA İLK DEFA GÖRÜŞTÜLER
Invictus Games etkinliği için ilk defa Avrupa'ya beraber gelen çiftin Kraliçe Elizabeth ve Prens Charles ile Windsor Kalesi'nde gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Kraliçe ile Invictus Games hakkında konuştuklarını belirten Prens Harry, “İngiltere takımı için bir sürü mesaj gönderdi. Kraliçe'nin dediklerini takımdakilere illetim. Onu görmek harikaydı. Eminim gelebilseydi o da burada bulunmak isterdi” dedi.
Video Haberler
- Kolonyalı şaka yapayım derken kuzenini yakıyordu
- Emre Kongar bağımsız basının dönüm noktalarını anlattı
- Şükran Soner gazetemizin kuruluş yıllarını anlattı
- Emekçilerimiz tecrübelerini anlattı
- Işık Kansu'dan genç gazetecilere tarihi öneriler
- Çatak'ta kamyonet, virajı alamayarak dereye uçtu
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü!
- 'Otobüs' eleştirisi istifa getirdi
- Özdağ-Soylu tartışmasına Çakıcı da girdi
- Erdoğan'dan ümidi kesenlerin oranı iyice artıyor
- Özdağ'dan Soylu'ya: Bir gün karşılaşacağız
- Özdağ'dan Bozdağ'a sert tepki!
- Türkiye'ye korkutan rezerv uyarısı
- İngiltere, Türkiye'ye gidenleri böyle uyardı!
- Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu!
- Binali Yıldırım'dan 'sessiz istila' itirafı