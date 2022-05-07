Prens Harry ve Meghan Markle geleneksel balkon buluşmasında yer almayacak

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:28

Los Angeles’ta yaşamaya başlayan ve son olarak Hollanda’ya Invictus Games için gelen Meghan Markle ve Prens Harry çifti, İngiltere’ye geri dönüyor.

Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılı için düzenlenen Platin Jübile etkinliğine katılacak olan çiftin gelenekselleşen balkon fotoğrafında diğer kraliyet üyelerinin yanında yer almayacağı belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre, 2020 yılında kraliyet ailesinden ayrılmalarının ardından ilk defa resmi bir etkinliğe katılacak olan çift, çocukları Archie ve Lilibet ile İngiltere’ye gitmeye hazırlanıyor.

Prens Harry ve eşi Meghan Markle halen Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını taşıyor olsalar da resmi düzeydeki kraliyet görevlerine devam etmiyorlar.

Çiftin, özellikle Oprah Winfrey’nin programına çıkıp kraliyet ailesine yönelttikleri eleştiriler İngiltere’de tepki toplamıştı.

2 YIL SONRA İLK DEFA GÖRÜŞTÜLER

Invictus Games etkinliği için ilk defa Avrupa'ya beraber gelen çiftin Kraliçe Elizabeth ve Prens Charles ile Windsor Kalesi'nde gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Kraliçe ile Invictus Games hakkında konuştuklarını belirten Prens Harry, “İngiltere takımı için bir sürü mesaj gönderdi. Kraliçe'nin dediklerini takımdakilere illetim. Onu görmek harikaydı. Eminim gelebilseydi o da burada bulunmak isterdi” dedi.