Prens Harry'nin kitabı Spare ne zaman satışa çıkacak? Spare hangi dillere çevrilecek? Prens Harry kitabında ne anlatıyor?

06 Ocak 2023 Cuma, 12:08

Britanya tahtının beşinci sıradaki varisi ve Sussex Dükü Prens Harry'nin kitabı Spare dünya basınında yankı uyandırdı. 416 sayfadan oluşan Spare, Penguin Random House tarafından yayımlanacak.

PRENS HARRY'NİN KİTABI SPARE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Prens Harry'nin kitabı Spare 10 Ocak'ta raflarda yer alacak. Spare 16 dilde yayımlanacak.

PRENS HARRY KİTABINDA NE ANLATIYOR?

Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin kitabında yer verdiği anılarında, Prens Harry, çatışmanın gürültüsü ve kargaşasında öldürdüğü isyancıları, "iyileri öldürmeden ortadan kaldırılan kötüler" olarak gördüğünü belirtti.

Ayrıca, birini insan olarak görürsen öldürmenin imkansız olduğunu kaydeden Prens Harry, ancak ordunun "onları 'öteki' olarak görmesi için kendisini eğittiğini ve iyi bir şekilde eğitildiğini" bildirdi.

"VİCDANIM BOZULMADAN EVE DÖNMEK İSTİYORDUM"

Prens Harry, kitabında şu ifadelere yer verdi:

"İlk günden itibaren amacım, doğru şeyi yapıp yapmadığım... Taliban'a ve sadece Taliban'a yakınlarda siviller olmadan ateş edip etmediğim konusunda hiçbir şüphe duymadan yatağa girmemekti. İngiltere'ye tüm uzuvlarımla dönmek istiyordum ama bundan daha çok vicdanım bozulmadan eve dönmek istiyordum."

Savaşta askerlerin genellikle kaç düşman öldürdüklerini bilmediklerini ve gelişigüzel ateş ettiklerini belirten Prens Harry, ancak Apaçiler ve dizüstü bilgisayarların olduğu bu çağda, kesinlikle kaç düşman savaşçıyı öldürdüğünü söyleyebileceğini ifade etti.

Prens Harry, kitabında, "Bu sayıdan korkmamak bana çok önemli göründü. Yani benim numaram 25. Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da" ifadelerini kullandı.

"YAKAMDAN TUTTU, KOLYEMİ KOPARDI VE BENİ İTTİ"



Prens Harry, eşi Meghan Markle ile ilgili hararetli bir tartışma sırasında kardeşi William'ın kendisini "yakasından tutup yere fırlattığını" iddia etti.

Kitapta Harry, William'ın kendisini "yakasından tuttuğunu, kolyesini kopardığını ve yere düşürdüğünü" belirtirken, "sırtında gözle görülür bir yara" olduğunu iddia ediyor.

2019'da Londra'daki evinde patlak verdiği iddia edilen öfkeli tartışmada, William'ın Meghan'ı "zor", "kaba" ve "yıpratıcı" olarak nitelediği söyleniyor.

Harry'ye göre kardeşler, ilişkilerinin "tüm felaketini" ve "basınla olan mücadelelerini" konuşmak için bir araya gelmişlerdi.Prens Harry, kitabın bir bölümünde babası ve ağabeyiyle, Kraliçe'nin eşi Prens Phillip'in cenazesinden sonra yaşanan bir olayı anlatırken de "Babam, 'Çocuklar lütfen son yıllarımı zehir etmeyin' dedi" diyor.