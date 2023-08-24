Prigojin'in uçağındaki 'gizemli' yoldaşları: Wagner grubu dağılıyor mu?

Yayınlanma: 24.08.2023 - 11:19

Güncelleme: 24.08.2023 - 11:19

Rus devlet haber ajansı TASS ve Rusya Sivil Havacılık Kurumu, Moskova'dan St Petersburg'a gitmekte olan ve Moskova'nın kuzeyindeki Tver bölgesinde düşen Embraer tipi bir özel jette, Rus paralı asker grubu Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in de olduğunu duyurmuştu.

Prigojin'in öldüğüne ilişkin iddialar gündemde yerini korurken, bazı kaynaklara göre DNA testleri yapılmadan net bir sonuç alınamayacağı belirtiliyor.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsia), Pigojin'in de içinde olduğu düşen uçağın içindeki yolcu listesini yayınladı.

Uçaktaki yolcular arasında Sergey Propustin, Yevgeny Makaryan, Alexander Totmin, Valeriy Çekalov, Dmitry Utkin, Nikolay Matuseyev ve Yevgeni Prjigojin yer aldı.

Uçakta mürettabatlar arasında Aleksey Levşin, Rüstem Kerimov (yardımcı pilot) ve Kristina Raspopova uçuş görevlisi olarak yer alıyordu.

Ukrayna'ya karşı suç işleyen kişiler hakkında veri toplayan myrotvorets.center isimli bir portal, uçaktaki yolcu listesindeki kişiler hakkında bazı bilgilere sahip:

SERGEY PROPUSTİN

1979 doğumlu Sergey Propustin'in, Wagner üyesi olduğu ifade edildi.

Propustin'in, daha önce Rus Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nda istihbarat elemanı olarak çalıştığı belirtildi.

YEVGENY MAKARYAN

1085 doğumlu Yevgeny Makaryan'ın, Wagner üyesi olduğu ifade edildi.

On yıldan daha uzun bir süre önce babasının cinayetten yargılandığı, ancak Yüksek Mahkeme davayı yeni bir incelemeye gönderdiği ve inceleme sonucunda serbest bırakıldığı belirtildi.

Bazı raporlara göre, Makaryan, 2016'dan beri Wagner adına Suriye'de savaşan bir bölge polis memuruydu.

ALEXANDER TOTMİN

1992 doğumlu Alexander Sergeyevich Totmin'in Wagner üyesi olduğu belirtildi.

Totmin'in daha önce uçak kaçırmaktan, hatta daha önce bir hamamdan elektrikli testere çalmaktan yargılandığı ifade edildi.

Totmin'in ayrıca, pandemi sırasında kendini tecrit etme kurallarına uymadığı ve bu nedenle para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

VALERİY ÇEKALOV

1976 doğumlu Prigojin'in yardımcısı olduğu kaydedilen Valeriy Çekalov, iddialara göre kısa bir süre önce şirket içinde yolsuzluk yapmakla suçlandı.

Ukrayna yaptırımları altında bulunan Çekalov'un, Prigojin'in şirketlerinden birinde güvenlik servisinden sorumlu olduğu belirtildi.

Suriye'de önemli roller üstlendiği belirtilen Çekalov'un, bir grup paralı askerin tedarikinden sorumlu olduğu, Wagner'in yasal adı EURO POLIS şirketinin alt kuruluşu Neva firmasının genel müdürü olduğu kaydedildi.

DMİTRY UTKİN

Dmitri Utkin'in, Wagner'in bir komutanı olduğu kaydedildi.

"Profesyonel bir asker" olduğu belirtilen Utkin'in, 2013 yılına kadar Pskov bölgesinde konuşlanmış Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün 700. özel kuvvetler müfrezesinin komutanı olduğu belirtildi.

Utkin'in, yedek subaylıktan terhis edildikten sonra, korsanlığa eğilimli bölgelerde donanma gemilerinin korunması konusunda uzmanlaşmış özel bir şirket olan Moran Güvenlik Grubu için çalıştığı ifade edildi.

NİKOLAY MATUSEYEV

Nikolay Matuseyev'in, Wagner ile bağlantısı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Uçak kazasının ardından olay yerinden bazı fotoğraflar medyaya düştü.

Fotoğraflarda kaza yerinden çıkarılan cesetlerin yanı sıra düşen jetin enkazı da görülüyor.