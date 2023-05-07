Protestocular metro raylarına atladı: Polis ile çatıştı
New York'ta, sokaklarda yaşayan Jordan Neely'nin ölümünü protesto eden bir grup metro raylarına atladı. Polis ile karşı karşıya gelen gruptaki yedi protestocu tutuklandı.
ABD'nin New York kentinde, evsiz Jordan Neely'nin ABD Deniz Kuvvetleri'nden Daniel Penny tarafından boğazı sıkılarak öldürülmesi protesto edildi.
Metro istasyonuna inen protestocular, metro raylarına atladı ve metro durağının kontrolünü ele geçirerek trenleri tamamen durma noktasına getirdi.
Protestonun gerçekleştiği istasyonun elektriği, potestocuların raylara atlaması sebebiyletamamen kesilirken, protestocular tarafından "Adalet yoksa barış da yok!" sloganı atıldı.
New York Post'ta yer alan habere göre, polis, yedi protestocunun tutuklandığını açıkladı.
Penny'nin avukatları, "asla zarar verme niyetinde olmadığını" öne sürerken otopsi raporunda "Neely'nin boğularak öldürüldüğü" bilgisi yer aldı. Penny, herhangi bir suç ile itham edilmedi.
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