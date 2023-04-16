New York Times'ın Kılıçdaroğlu yazısında Erdoğan vurgusu... '20 yıllık iktidarının...'

Yayınlanma: 16.04.2023 - 16:23

Güncelleme: 16.04.2023 - 16:23

New York Times (NYT) gazetesi, yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesinde cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili "Erdoğan'a karşı çıkan Türk muhalefet lideri herkesin ilgisini çekiyor" başlıklı bir yazı yayımladı.

Yazıda, Kılıçdaroğlu'nun "Enflasyonla mücadeleyi ve demokrasiyi güçlendirmeyi" vaat ettiği belirtildi ve Erdoğan'ı yerinden etmeyi hedeflediği vurgulandı.

Kılıçdaroğlu için Erdoğan'ın zıt kutbu benzetmesinde bulunulan yazıda, Kılıçdaroğlu'na ilişkin "Erdoğan'ın aşırı söylemlerinden ve sert adam kişiliğinden bıkmış olabilecek seçmenleri kendisine çekmeyi hedefliyor" ve "beş yıllık dönemin sonunda emekli olmayı amaçlayan sakin bir sade vatandaş olarak kampanya yapıyor” yorumları yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasimiz, ekonomimiz, yargı sistemimiz ve özgürlüklerimiz Erdoğan'ın ağır tehdidi altında" sözlerini aktaran NYT, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yarışındaki durumunu ise son yayınlanan anket verileri ile değerlendirmesi dikkat çekti.

NYT, Erdoğan'a ilişkin "Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri Türkiye'yi büyük ölçüde yeniden şekillendirebilir. Erdoğan, anketlerde son 20 yıllık iktidarının en savunmasız durumunda" değerlendirmesinde bulundu.

NYT ayrıca, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 50 binden fazla insanın ölümüne neden olan depremlerin sorumlusu olarak Erdoğan'ı suçlayan Kılıçdaroğlu'nun "Bunların tek sorumlusu var, Erdoğan. Erdoğan ne zaman bu ülkeyi batırsa, birlik istiyor" sözlerini aktardı.