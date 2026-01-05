Protestoların gölgesinde İran’dan füze tatbikatı

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC), ülke genelinde sekiz gündür süren protestolar devam ederken pazar günü İran’ın çeşitli bölgelerinde füze ve hava savunma tatbikatları gerçekleştirdiği bildirildi.

İran basınında yer alan haberlere göre tatbikatlar, rejimin protestolar karşısında “caydırıcılık” amacıyla attığı bir adım olarak değerlendirildi.

Ülke genelinde devam eden gösterilere karşı güvenlik güçlerinin şiddetini artırdığı da aktarıldı.

Farsça yayın yapan Iran International, protestoların başlamasından bu yana 500’den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Haberde, güvenlik güçlerinin protestocuları bastırmak için daha sert yöntemlere başvurduğu ifade edildi.

Aynı kaynak, sosyal medyada paylaşılan görüntülere dayanarak, İran güvenlik güçlerinin İlâm kentinde yaralı protestocuların tedavi edildiği bir hastaneye baskın düzenlediğini öne sürdü.

New York Times, üç İranlı yetkiliye dayandırdığı haberinde, İslam Cumhuriyeti’nin protestolar karşısında “hayatta kalma modunda” hareket ettiğini ve gösterilere nasıl yanıt verileceğine dair net bir stratejisinin bulunmadığını yazdı.

Haberde, İran yönetiminin ülke genelinde yayılan protesto dalgasını kontrol altına almakta zorlandığı belirtildi.

İranlı yetkililere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın cuma günü yaptığı ve ABD’nin, hükümet güçlerinin protestoculara saldırması halinde “kilitlenmiş ve hazır” olduğu yönündeki açıklaması, rejim üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

THE TİMES: HAMANEY'İN MOSKOVAYA KAÇIŞ PLANI VAR

İngiliz The Times gazetesi ise İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in, protestoların daha da şiddetlenmesi halinde Rusya’ya kaçmayı içeren bir “kaçış planı” bulunduğunu yazdı.

Habere göre “Plan B” olarak adlandırılan senaryo, 86 yaşındaki Hamaney’in yanı sıra aile üyeleri ve yakın yardımcılarından oluşan yaklaşık 20 kişilik bir grubu kapsıyor.

Gazete, Hamaney’in söz konusu plan kapsamında geniş mal varlığı ağını da güvence altına almayı hedeflediğini öne sürdü.

Reuters’ın 2013 tarihli bir araştırmasına atıfla, bu ağın yaklaşık 95 milyar dolar değerinde olduğu ve Setad adlı yapı ile yarı devlet niteliğindeki, mali yapıları şeffaf olmayan vakıfları kapsadığı belirtildi.