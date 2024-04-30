Protestolarla gündeme gelmişti... Columbia Üniversitesi'ne sınırlandırma geldi!

Yayınlanma: 30.04.2024 - 15:58

Güncelleme: 30.04.2024 - 15:58

Üniversitenin Kamu Güvenliği Departmanından yapılan açıklamada, ana yerleşke olan Morningside Kampüsü'ne girişlerin, yurtlarda yaşayan öğrenciler ile yemek, kamu güvenliği ve bakım sağlayan personel dışındaki kişilere yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu topluluğun her bir üyesinin güvenliği önemlidir" ifadesi kullanıldı.

Filistin'i destekleyen öğrenciler, okul yönetimi ile yaptıkları müzakerelerde uzlaşıya varılamaması üzerine ana kampüsteki Hamilton Hall binasına girerek bina girişini kapatmış, "Özgür Filistin" sloganları atmıştı.

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, nisan ayı ortalarında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin ikinci gününde New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelinde hala 50'den fazla büyük üniversitede Filistin'e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor ve polisin son iki haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1000'den fazla öğrenciyi gözaltına aldığı belirtiliyor.