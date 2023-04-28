Putin açılış töreninde Erdoğan'ı övdü

Yayınlanma: 28.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.04.2023 - 03:00

Putin, santraldaki açılış törenine video konferans yöntemiyle bağlanarak Erdoğan’a yönelik “Bundan 5 yıl önce önünüze büyük hedef koydunuz. Bu hedefe Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında ulaşabileceğinizi söylediniz. Ben de ‘Zamana ihtiyacımız var, her bir adımı ölçüp biçmek gerekiyor. Bunu yapmakta zorlanacağız’ dedim. Ama sizin kişisel çabalarınızla bunu başarabildik. Hayırlısı olsun” diye konuştu.

Törende Erdoğan, “Akkuyu, Rusya’yla en büyük ortak yatırımımızdır. Santralın tüm üniteleri peyderpey 2028’e kadar hizmete girecek. Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10’u bu santral tarafından sağlanacaktır” diye konuştu.

DEPREM SONRASINDA ÖVGÜ!

Putin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 20 gün sonra 26 Şubat’ta ise Erdoğan’ın doğum günü için kendisine gönderdiği mesajda, “Türkiye yıkıcı depremlerin trajik sonuçlarının üstesinden gelirken bir devlet görevlisi ve insan olarak en iyi özellikleriniz, cesaretiniz, bilinçli ve gerekli kararları alabilme özelliğiniz tam olarak ortaya çıkıyor” ifadelerini kullanmıştı.

(Andrey Buravov)



‘İÇİŞLERİNE KARIŞMIYORUZ’

Öte yandan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, dün aralarında Cumhuriyet muhabirinin de olduğu bir grup gazeteciye 31 Mart’ta güncellenen yeni dış politika konsept belgesini tanıttı. Beyoğlu’ndaki başkonsolosluk binasında yapılan basın toplantısında Buravov, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili gelen sorulara “Türkiye’deki seçimde, bu dönem içinde iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle ilgili olarak prensibimiz var. Biz hiçbir ülkenin içişlerine karışmıyoruz. Dolayısıyla biz burada, ülkemizin resmi temsilcileri olarak sadece durumu gözlüyoruz” yanıtını verdi.

‘YAPICI’ DEVLET

Rusya’nın diğer devletlerin kendilerine yönelik tutumlarının “yapıcı, tarafsız, dostane olmayan” şeklinde üç farklı kategoride değerlendirildiğini ve Moskova’nın da buna göre tavır aldığını belirtti. Buravov, Türkiye’yi ise “yapıcı” devletler arasında gösterdi.