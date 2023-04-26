Putin'in milletvekili Nikolay Bortsov, evinde ölü bulundu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen bir Rus oligark daha "gizlice İngiltere'de yaşama hakkı elde ettikten" sonra evinde esrarengiz bir şekilde ölü bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı milletvekili ve "meşrubat kralı" olarak bilinen Nikolay Bortsov, Pazar günü Lipetsk bölgesindeki evinde ölü bulundu.
Pepsi'de büyük bir hisseye sahip olan 77 yaşındaki multi-milyoner Bortsov, son bir yıl içinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan 40. Rus oligark oldu.
Birleşik Rusya partisi üyesi Bortsov, Ukrayna'daki savaşa verdiği destek nedeniyle İngiltere tarafından yaptırıma tabi tutulmuştu.
Sızdırılan bilgilere göre 2019 yılında "gizlice İngiltere'de yaşama hakkı elde eden" Bortsov'un ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
İngiliz vatandaşlığına sahip olduğunu her zaman reddeden Bortsov, Putin'in en zengin milletvekillerinden biri olduğu ve yaklaşık 450 milyon sterlin servete sahip olduğu biliniyor.
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