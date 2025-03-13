Putin ateşkese 'şartlı' desteğini açıklamıştı: Trump'tan yanıt geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında sağlanması planlanan ateşkese ilişkin açıklamada bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılan açıklamalara değinen Trump "Putin'in açıklamaları umut verici ancak eksikti" dedi.

Putin ateşkese 'şartlı' desteğini açıklamıştı: Trump'tan yanıt geldi
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ANKA
Yayınlanma: 13.03.2025 - 21:25

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Rutte ile birlikte gazetecilere açıklamalar yapan Trump, Ukrayna ile Rusya arasında sağlanması planlanan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılan açıklamalara değinen Trump "Putin'in açıklamaları umut verici ancak tam değildi. Rusya'nın orada olup olmadığını göreceğiz ancak eğer değillerse bu tüm dünya için hayal kırıklığı yaratacak" ifadesini kullandı.

Trump ayrıca Moskova'da bulunan Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu akşam Putin ile görüşeceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ukrayna ile kısa süreli bir ateşkesi kabul edebileceğini, ancak bunu sadece kendi şartlarıyla yapacağını” belirtmişti.



Etiketler: #Trump #Putin #ABD

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