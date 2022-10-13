Putin, Avrupa için Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulabileceğini duyurdu

13 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2’de kullanılamayan kapasitelerin TürkAkım boru hattı üzerinden kullanılabileceğini söyleyen Putin, “Baltık Denizi’nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz’e yönlendirebiliriz. Böylece Avrupa’ya yönelik yakıt ve doğalgaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye’de doğalgaz merkezi kurulabilir” ifadelerini kullandı.

GAZPROM: HAZIRIZ

Putin’in açıklamasının ardından Rus enerji şirketi Gazprom İcra Kurulu Başkanı Alexey Miller de konuya ilişkin bir duyuruda bulunarak “Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye sınırında gaz için bir ticaret platformu, merkezi oluşturmaya hazırız” dedi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan enerji politikaları uzmanı Necdet Pamir, henüz konuşmak için erken olduğunu söyledi. Pamir, “Ayrıntılarını bilmiyoruz. Zaten iki tane boru hattından oluşan TürkAkım var. Bir hat bize geliyor diğeri Türkiye üzerinden Avrupa’ya gidiyor. Bunun başarısı da Rusya’nın hanesine yazıldı. Boru hattını veren de Rusya, gazı veren de Rusya. Biz onu alıp Avrupa’ya satmyoruz. Eskiden Ukrayna üzerinden bir Batı hattı vardı. Bu hat Ukrayna üzerinden Türkiye’ye geliyordu. Ardından Putin, Ukrayna’yı cezalandırmak için TürkAkım’ı önerdi ve yaptı. Yeni bir boru hattı yapılsa dahi Avrupa Birliği’nin, Rusya’ya yönelik ambargoları devam ederken üye ülkeler o gazı alabilecek mi? Putin, neyi hedefliyor henüz somut değil” dedi.