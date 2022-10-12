Bakan Dönmez, Putin’in teklifinin teknik olarak mümkün olduğunu belirtti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rus Enerji Haftası için geldiği Rusya’nın başkenti Moskova’da Putin’in ‘Rusya'nın enerji kaynaklarının sevkıyatı için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlamaya yönelik teklifini’ değerlendirerek "Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ‘Rus Enerji Haftası’ kapsamında düzenlenen ‘Yeni Zorluklar, Yeni Fırsatlar: Petrol ve Gaz Piyasasını Neler Bekliyor?’ başlıklı oturumda konuştu.
"TEKNİK OLARAK MÜMKÜN"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik enerji kaynakları için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayabileceğine yönelik teklifini değerlendirmek için erken olduğunu dile getiren Dönmez, "Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün. Bu tarz uluslararası projelerde teknik, ticari ve hukuki açıdan değerlendirme ve fizibilite çalışması yapılması lazım" değerlendirmesinde bulundu.
Dönmez, Türk Akım boru hattının da bu projelerden biri olduğuna işaret ederek, "Şu anda Akkuyu'da devam eden önemli bir nükleer güç santrali projemiz var. Rusya ile ilişkilerimiz sadece enerji değil, çok farklı alanlarda devam ediyor. Bunlar oturup konuşup değerlendirilmesi gereken hususlardır" ifadelerini kullandı.
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