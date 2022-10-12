Son Dakika: Putin'den doğalgaz açıklaması
Son dakika haberi... Rusya lideri Putin, Kuzey Akım hatlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Akıbetine Rusya ve AB karar vermeli. Kuzey Akım 2 üzerinden doğalgaz sağlamaya hazırız. Top şimdi AB'de" dedi. Putin açıklamasında "Türkiye'de büyük bir gaz merkezi oluşturabiliriz" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den önemli bir Türkiye açıklaması geldi.
Avrupa'daki doğalgaz krizine değinen Putin, çözüm için Türkiye'yi işaret etti.
Moskova Enerji Haftası Konferansı'nda konuşan Putin, Rusya'nın Kuzey Akım'dan gönderilemeyen doğalgazı Karadeniz üzerinden yollayabileceğini, hatta Avrupa için Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurabileceğini söyledi.
Rusya lideri Putin, "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım hattına ilişkin yaptığı açıklamada "Akıbetine Rusya ve AB karar vermeli. Kuzey Akım 2 üzerinden doğalgaz sağlamaya hazırız. Top şimdi AB'de" dedi.
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