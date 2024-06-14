Putin, barış için şartlarını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ön koşullarının sağlanması halinde Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine 'hemen' başlayabileceğini söyledi.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 14.06.2024 - 15:16
Putin, barış için şartlarını açıkladı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada Putin, Ukrayna birliklerinin Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinden tamamen çekilmesi ve Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağına dair söz vermesi durumunda görüşmelerin yapılabileceğini belirtti.

Putin, ön koşulların yerine getirilmesi durumunda Rusya'nın saldırısını derhal durdurabileceğini ve Ukrayna kuvvetlerinin güvenli bir şekilde geri çekilmesinin garanti edileceğini söyledi.

Rusya, Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya'yı ilhak etmesine rağmen, bunların hiçbirini şu anda tam olarak işgal etmiş durumda değil.

BBC

NE OLMUŞTU?

Son dönemde Putin'in Ukrayna'daki savaşı bitirmeye hazır olduğu yönünde farklı haberler Batılı medya kuruluşlarında yer almıştı.

Reuters haber ajansı Şubat ayında Putin'in ateşkes teklifinin ABD tarafından reddedildiğini yazmıştı.

Ajans Mayıs ayında Rus üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberinde Putin'in Ukrayna cephesinde o güne kadar elde ettiği kazanımlarla savaşı durdurmaya hazır olduğunu yazmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna toprakları üzerindeki kontrolünü asla kabul etmeyeceğini söylemişti.

Putin olası görüşmelerin Zelenski'nin görev süresinin Mayıs ayında sona ermesi nedeniyle Ukrayna Parlamentosu Sözcüsü ile gerçekleştirilebileceğini belirtti.


BBC Türkçe
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