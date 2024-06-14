Putin'in olası ziyareti öncesi... Güney Kore ve ABD alarma geçti

Yayınlanma: 14.06.2024 - 10:22

Güncelleme: 14.06.2024 - 10:22

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore'ye olası ziyareti öncesi Güney Kore ve ABD yetkilileri, bu duruma karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Yetkililere göre bu görüşme iki ülke arasındaki askeri işbirliğini derinleştirerek BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal edebilir.

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Hong-kyun, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell ile yaptığı acil telefon görüşmesinde, Putin'in ziyaretinin Pyongyang ve Moskova arasında daha fazla askeri işbirliğine yol açmaması gerektiğini vurguladı. Campbell ise olası bölgesel istikrarsızlık ve zorluklarla başa çıkmak için işbirliğine devam edeceklerini taahhüt etti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlgili gelişmeleri yakından izlerken, iki taraf, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye yönelik provokasyonlarına ve bölgede gerilimi artıran eylemlerine karşı sıkı işbirliği yapmaya karar verdi" denildi.

PUTİN'İN OLASI ZİYARETİ

Seul'deki başkanlık ofisinden üst düzey bir yetkili, çarşamba günü Putin'in "önümüzdeki günlerde" Kuzey Kore'yi ziyaret etmesinin beklendiğini söyledi. Rusya'nın Vedomosti gazetesi, pazartesi günü Putin'in önümüzdeki haftalarda Kuzey Kore ve Vietnam'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, perşembe günü olası bir ziyaretin tarihi veya gündemi hakkında bilgi vermekten kaçındı, ancak Rusya'nın Kuzey Kore ile daha yakın ilişkiler geliştirme hakkının sorgulanmaması veya korkuya neden olmaması gerektiğini belirtti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Son Gyong, devlet medyası aracılığıyla yaptığı açıklamada, Washington'u, Kuzey Kore'nin imajını zedelemeyi amaçlayan "ciddi bir siyasi provokasyon" düzenlemekle suçladı.

"RUSYA'NIN KUZEY KORE'YE NE SAĞLADIĞI BELİRSİZ"

Washington, Seul ve Kiev'deki yetkililer, Kuzey Kore yapımı füzeler ve top mermilerinin Ukrayna'daki hedeflere saldırmak için kullanıldığını söyledi. Kuzey Kore ve Rusya, silah anlaşmalarını reddetti ancak askeri ilişkiler dahil olmak üzere işbirliğini derinleştirme sözü verdiler.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell, çarşamba günü Washington'daki Stimson Center düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada, "Kuzey Kore'nin Rusya'ya ne sağladığı konusunda çok iyi bir anlayışa sahibiz. Ancak Rusya'nın Kuzey Kore'ye ne sağladığı daha belirsiz" ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Mart ayında Kongre'ye verdiği ifadede, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta destek ihtiyacı nedeniyle Kuzey Kore, Çin ve İran'a bazı "uzun süredir arzulanan tavizler" verdiğini söyledi.

KUZEY KORE'DE HAZIRLIKLAR

Pyongyang'ın havaalanında sivil uçaklar kaldırıldı ve başkentin Kim Il Sung Meydanı'nda olası bir geçit töreni için hazırlık işaretleri görüldü. NK Pro adlı Seul merkezli internet sitesi, ticari uydu görüntülerine dayanarak bu haftaki hazırlıkları bildirdi.

Geçen yıl Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, iki ülke arasındaki sıcak ilişkileri başlatmak için Pyongyang'ı ziyaret ettiğinde, Kim ile birlikte geçit törenine katıldı ve Kuzey Kore'nin yasaklı nükleer başlıklı füzeleri geçit töreninde sergiledi.

Güney Kore ve ABD, Putin'in Kuzey Kore ziyareti konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti ve olası gelişmelere karşı sıkı işbirliği içinde olacaklarını vurguladı.