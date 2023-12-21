Putin emir verdi: Sovyet uygulaması geri geliyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda Sovyet dönemi Atlet Yürüyüşleri'nin tekrar başlamasının emrini verdi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 21.12.2023 - 12:37
Putin emir verdi: Sovyet uygulaması geri geliyor
Abone Ol google-news

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği döneminde Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda yapılan Atletler Yürüyüşleri'nin tekrar başlatılması için emir verdi.

Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan karar göre hükümete Mart 2024'e kadar yürüyüşler için teklifler hazırlama talimatı verildi. 

Sovyetler Birliği döneminde Kızıl Meydan'da gençler arasında beden eğitimi ve sporu popülerleştirmek için bu yürüyüşler sıklıkla düzenleniyordu. Tüm Sovyet cumhuriyetlerinden sporcuların katılımıyla yapılan etkinliğe 1931'den itibaren Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin liderlik ediyordu.

1945'te 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra atlet yürüyüşlerinin yerini büyük oranda işçi yürüyüşleri almaya başladı. 

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre fikri Putin'e Uluslararası Boks Birliği Başkanı Umar Kremlev önerdi. 


Rusya sovyetler birliği Emir Putin

İlgili Haberler

Loto dünyasının dahisi: 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı

Loto dünyasının dahisi: 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı
NASA uzaydan gönderdi: 31 milyon km uzaktan gelen kedi videosu

NASA uzaydan gönderdi: 31 milyon km uzaktan gelen kedi videosu
Almanya'da yeni vatandaşlık yasası: Türkleri de yakından ilgilendiriyor

Almanya'da yeni vatandaşlık yasası: Türkleri de yakından ilgilendiriyor

En Çok Okunan Haberler