Putin harekatı böyle duyurdu
Putin yaptığı açıklamada, "Rusya son 30 yıldır NATO’nun doğuya doğru yayılmaması konusunda uzlaşmaya çalışıyor ancak hep aldatma, baskı ve şantaj girişimleriyle karşı karşıya kaldı. NATO’nun savaş makinesi Rusya'nın sınırlarına yaklaşıyor" ifadelerine yer verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.
Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi.
Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını vurgulayan Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti.
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