Putin'in generalinin 'şüpheli' ölümü

Rusya’nın Ukrayna’yı tam kapsamlı işgal ettiği Şubat 2022’den bu yana cephede görev yapan elit 7. Muhafız Hava Tümeni’nin komutanı Tümgeneral Aleksandr Vladimiroviç Kornev, hayatını kaybetti.

Ölüm nedeni açıklanmazken, "kalp krizi geçirdiği" veya "zehirlendiği" yönünde çelişkili bilgiler basına yansıdı.

Ukrayna ve uluslararası insan hakları kuruluşları, Kornev’in komutasındaki tümeni Herson ve Zaporijya bölgelerinde sivillere yönelik infaz, işkence ve adam kaçırma gibi savaş suçlarıyla suçluyordu.

20 Temmuz’da Ryazan Hava İndirme Kuvvetleri Okulu'nun resmî sayfasında yer alan duyuruda, "Tümgeneral Aleksandr Vladimiroviç Kornev’in kalbi bugün durdu. Tüm hava kuvvetleri ailesi olarak yas tutuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ancak, açıklamada ölüm nedeni belirtilmedi. Bu da ölümün doğal mı yoksa suikast mı olduğu yönündeki spekülasyonları artırdı.

HEDEFTE UKRAYNA İSTİHBARATI MI VAR?

Bazı kaynaklar, Kornev’in ani ölümünün ardında Ukrayna istihbarat servislerinin olabileceğini öne sürdü.

Ancak bu iddialar bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı. Kremlin ya da Rusya Savunma Bakanlığı’ndan şu ana dek detaylı bir açıklama gelmedi.

AYNI GÜN BİR DİĞER KOMUTAN DAHA ÖLDÜ

Tümgeneral Kornev’in ölüm haberinin geldiği gün, Sumy bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Ukrayna’nın meşhur “Baba Yaga” kamikaze dronlarından biri, Rus 30. ve 40. tugaylarının bulunduğu mevziyi vurdu.

Çatışmada “Kuzey” lakabıyla bilinen Rus komutan Kaptan Florid İsrafilov hayatını kaybetti.

Bir Rus askeri blogunda şu sözlere yer verildi:

“Kuzey kod adlı Kaptan İsrafilov, sonuna kadar askerleriyle omuz omuza savaştı. Gerçek bir komutan gibi. Onun ve yanındaki birkaç askerin canını Baba Yaga aldı.”