Putin, İsrail Başbakanı Bennett ile ilk kez bir araya geldi

22 Ekim 2021 Cuma, 12:31

Putin, Bennett ile Soçi'deki görüşmenin başlangıcında yaptığı konuşmada, ziyaretin Rusya-İsrail diplomatik ilişkilerinin 30. yılına denk geldiğini belirtti.

İki ülke arasında belli ölçüde, hatta benzersiz bir ilişki geliştiğini ifade eden Putin, "Birincisi, Sovyetler Birliği ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin halefi olarak ülkemiz aslında İsrail devletinin kuruluşunun kökenlerindeydi. İkincisi, İsrail'de, muhtemelen yurt dışındaki en büyük Rusça konuşan topluluk İsrail'de yaşıyor, orada Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda hayatta kalan pek çok gazi var." diye konuştu.

Ticari ve ekonomik bağların hacim açısından hala mütevazı olduğunu ancak yine de başarılı bir şekilde geliştiğini kaydeden Putin, bu yılın ilk yedi ayında ticaretin tüm salgın kısıtlamalarına rağmen yüzde 50 arttığını bildirdi.

Bölgedeki durum hakkında da bilgi alışverişinde bulunacaklarını dile getiren Putin, Suriye devletinin yeniden kurulması ve güçlendirilmesi için çaba sarf ettiklerine dikkati çekti. Putin, pek çok sorunlu konular olduğunu ifade ederek, özellikle terörle mücadeleyle ilgili konularda İsrail ile temas noktaları ve iş birliği fırsatları olduğunun altını çizdi.

Putin, İsrail’deki iç politikadaki sorunlara rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin süreklilik politikası izleyeceğini umduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Bennett de Putin ile Suriye'deki durumu ve İran nükleer programı hakkında konuşmayı umduğunu ifade etti.

Putin'in Rusya-İsrail ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunduğunu belirten Bennett, "Sayın Başkan, yirmi yılı aşkın bir süredir ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendiriyorsunuz ve bu seviyeye getirdiniz. Tüm ülkemiz, tüm halkımız adına size şunu söylemek istiyorum: Sizi, İsrail devletinin çok yakın, gerçek bir dostunu görüyoruz." dedi.

İsrail'de 13 Haziran'da, Bennett ve Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümeti Meclis'te güven oyu alarak 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemini sona erdirmişti. Koalisyon anlaşmasına göre, Yamina lideri Naftali Bennett, 2 yıllığına başbakanlık görevini almıştı. Bennett, Ağustos 2023'te görevi Gelecek Var lideri ve koalisyon ortağı Yair Lapid'e devredecek.???????

Bennett, başbakan olmasının ardından ilk kez Putin ile bir araya geldi.