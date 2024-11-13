Putin karşıtı ünlü şef otelde ölü bulundu

Rusya vatandaşı olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik eleştirilerde bulunan ünlü şef Alexei Zimin, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki bir otelde ölü bulundu.

Putin karşıtı ünlü şef otelde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 17:47

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşen ünlü şef ve yazar Alexei Zimin’in hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik eleştirilerde bulunan 52 yaşındaki Zimin’in Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir otel odasında ölü bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, Zimin’in ölüm nedeninin henüz tespit edilemediğini açıkladı.

Londra’da restoran işleten Alexei Zimin, yazdığı yeni bir kitabı tanıtmak için Belgrad’a gelmişti.

Daha önce bir derginin Rusça yayınında genel yayın yönetmenliği de yapan Alexei Zimin, Ukrayna’daki savaşı ve Kırım’ın ilhak edilmesini sert bir şekilde eleştirmişti. Zimin’in Rusya’daki televizyon programı savaş karşıtı açıklamalarının ardından yayından kaldırılmıştı.

Zimin, Mayıs 2022’de verdiği bir röportajda Ukrayna’daki savaşın başlamasının ardından restoranına taciz ve kundaklama tehditleri yapıldığını belirtmişti.


Etiketler: #Rusya-Ukrayna Savaşı #Vladimir Putin

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