Putin, kendisine hediye edilen Kuran'ı öptü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2011 yılından bu yana ilk kez Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.
Burada Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Putin, ziyareti sırasında camiye gitti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çeçenistan’da Hz. İsa Camii'ni ziyaret etti.
Putin burada, kendisine hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i önce öptü ardından da kucağına aldı.
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