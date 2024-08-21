Putin, kendisine hediye edilen Kuran'ı öptü

Yayınlanma: 21.08.2024 - 18:42

Güncelleme: 21.08.2024 - 18:45

Burada Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Putin, ziyareti sırasında camiye gitti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çeçenistan’da Hz. İsa Camii'ni ziyaret etti.

Putin burada, kendisine hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i önce öptü ardından da kucağına aldı.