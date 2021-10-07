Putin konuştu gaz fiyatları çakıldı

07 Ekim 2021 Perşembe, 15:35

Kıtalararası Borsa'dan (ICE) alınan ticaret verilerine göre, Hollanda TTF endeksindeki "Kasım ayı vadeli gaz işlemleri", Perşembe günü yaklaşık bin metreküp başına 1.260 dolardan işlem görmeye başladı; GMT saatiyle 06:13'te kısa bir süreliğine 1.370 dolara sıçradı ve daha sonra sabitlendi.

Sabah 8:00'de fiyat, bir önceki günkü kapanış fiyatından %22 daha düşük olan bin metreküp başına 973 dolara geriledi. Çarşamba günü, Avrupa'da gaz fiyatı kısa bir süreliğine, Eylül ayındaki maliyetinin yaklaşık üç katı olan bin metreküp başına 1.937 dolar gibi tarihi bir seviyeye ulaşmıştı.

FİYATLAR NEDEN DÜŞTÜ?

RT'de yer alan bir habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Avrupa'ya gaz arzını artıracaklarını söylemesiyle düşüş başladı.

Putin ayrıca, Rus devlet enerji devi Gazprom'u Ukrayna üzerinden AB'ye gaz teslimatı konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmeye çağırdı.

PUTİN'DEN GAZPROM'A ÇAĞRI

Putin, “Gazımızı Ukrayna'nın gaz taşıma sistemi üzerinden teslim ediyoruz. Bu noktada, her iki tarafın da transit geçiş için sözleşme yükümlülüklerine tam olarak uyması gerekiyor” dedi. Putin ayrıca, son derece faydalı olsa bile, Gazprom'un mevcut koşullar altında Ukrayna'yı geçen yeni boru hatları yoluyla gaz arzını artırmaması gerektiğini de kaydetti.

Putin'in, “Tarihte tüketicilerine arzı artırmayı reddettiği tek bir vaka olmadı…" dediği Gazprom'un, Avrupa'ya yönelik toplam teslimatlarının düşüşte olduğu 2019 yılında bile, Almanya'ya yönelik 4,7 milyar metreküp gaz tedarik edildiği bildirildi.