Putin-Modi zirvesi: Türkiye’ye yaptırım uygulayan ABD’nin kararı bekleniyor

06 Aralık 2021 Pazartesi, 10:15

Uluslararası alanda büyük ilgi görecek zirvede, masanın Hint tarafında Başbakan Narendra Modi, Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Savunma Bakanı Rajnath Singh bulunacak. Putin'e ziyaret sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu eşlik edecek.

Modi ve Putin, 2014'ten bu yana 19 kez bir araya gelirken yarınki zirvede, iki ülke silahlı kuvvetlerinin lojistik destek anlaşmasının yanı sıra savunma sanayisi, teknoloji ve ticaret alanlarında da anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Son dönemde ilişkilerin en dikkat çekici gündem maddesi ise Rusya'nın Hindistan'a yaklaşık 5 milyar dolar tutarındaki S-400 füze sistemi satışı oldu.

Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana yakın ilişki içinde bulunduğu Hindistan'ın savunma sanayisi ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 60'ını temin ederek Yeni Delhi yönetiminin önde gelen savunma tedarikçisi oldu.

İlişkiler istikrarlı bir şekilde seyrederken, taraflar uluslararası platformlarda dayanışma sergiliyor.

ABD YAPTIRIM UYGULAYACAK MI?

Hindistan’ın Rusya’dan S-400 hava savunma sisteminin de dahil olduğu 5 milyar dolarlık anlaşma paketi uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Zira ABD’nin CAATSA ile Hindistan’a yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konuşuluyor. ABD merkezli Bloomberg, “Benzer bir alışverişi NATO müttefiki Türkiye yapmış ve ABD, Ankara’yı F-35 savaş jeti programından çıkarmıştı” yorumunu yaptı.

Bloomberg’e konuşan uzmanlar, Washington yönetiminin Hindistan’ın böyle bir alım yapmasına göz yumacağını öne sürdü. Uzmanlar bunun sebebi olarak ise Hindistan’ın, ABD, Japonya ve Avustralya ile birlikte Hint-Pasifik bölgesinde Çin’e karşı oluşturulan ittifakın içinde olmasını gösterdi.

Putin’in Hindistan temaslarında Rus ve Hint yetkililer birçok silah ve aracın satın alınmasının yanı sıra çok sayıda silahın Hindistan’da üretilmesinin de görüşüleceğini aktardı.

CAATSA YASASI NEDİR?

Trump'ın, Kongre'nin baskısıyla 2017'de imzaladığı yasa, esas olarak Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale girişimi, Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları desteklemesine karşı Obama döneminde getirilen yaptırımların güvence altına alınması amacını taşıyor.

2 Ağustos 2017'de resmen yürürlüğe giren CAATSA yasası, ABD'nin ulusal güvenliğine "tehdit" olarak değerlendirdiği İran, Rusya ve Kuzey Kore’ye karşı yaptırımların alınmasını öngörüyor.

Yasanın 231. maddesine göre, Rusya ile savunma ve istihbarat alanlarında çalışan kişilere karşı da yaptırım getirilebiliyor.

Bu yaptırımlar, Rusya Federasyonu için veya onun adına çalışan kişilerle bilerek "önemli işlem" yapan gerçek ve tüzel kişiler için de geçerli olabiliyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemlerini alması, "önemli işlem" kategorisinde değerlendiriliyor ve yaptırım öngörülüyor.

YAPTIRIM LİSTESİNDE 12 MADDE VAR

CAATSA'nın 235. maddesi, ABD Başkanı'nın "ilgili kişi ve kuruluşlara getireceği" yaptırımları 12 maddede düzenliyor:

"1- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat ithalat bankası desteğinin kesilmesi

2- Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi

3- ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi

4- Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi

5- Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi

6- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması

7- Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması

8- Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması

9- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması

10- ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması

11- Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD'ye giriş yasağı

12- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması."

Yasanın ilgili maddesine göre, Başkan, bu 12 maddeden en az 5'ini seçip uygulamakla yükümlü.