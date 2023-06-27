Putin: Ordu, isyanın bastırılmasında belirleyici bir rol oynadı

Yayınlanma: 27.06.2023 - 15:24

Güncelleme: 27.06.2023 - 15:25

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'in Katedral Meydanı'nda, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in isyan girişiminin sona erdirilmesinde görev alan Savunma Bakanlığı, Federal Muhafız Servisi, Federal Güvenlik Servisi, İçişleri Bakanlığı ve Federal Muhafız Servisi birimlerine hitaben bir konuşma yaptı.

Putin, konuşmasına 24 Haziran'da Wagner savaşçıları tarafından öldürülen Rus pilotların anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Putin, Rus güvenlik birimlerine hitaben, "Sizin kararlılığınız ve cesaretinizin yanı sıra toplumun konsolidasyonu da isyanın bastırılmasında belirleyici bir rol oynamıştır" dedi.

"ORDU, FİTNENİN ÖNÜNDE DURDU"

Putin, "Ordu ve halkın, isyancıları desteklemediğini" ve ordunun "iç savaşı fiilen durdurduğunu, açık ve iyi koordine edilmiş bir şekilde hareket ettiğini" kaydetti.

Ordunun, halkın iradesine saygı duyduğunu ve askeri yemine sadık kaldığını vurgulayan Putin, şöyle devam etti:

"Zor zamanların gerçek savunucuları, sonucu kaos olacak olan fitnenin önünde durdular. Sizler anayasal düzeni, vatandaşlarımızın yaşamını, güvenliğini ve özgürlüğünü korudunuz. Vatanımızı kargaşadan kurtardınız. İsyana sürüklenen halk, ordunun ve halkın kendileriyle birlikte olmadığını gördü. Güvenlik güçlerinin hızlı ve net bir şekilde konuşlandırılması, ülkedeki son derece tehlikeli gelişmeyi durdurmalarını sağladı. Sivil kayıpları önlemek için."

"WAGNER'E DEVLET DESTEK VERDİ"

Putin, Wagner grubuna operasyon faaliyetlerinde tamamen devlet tarafından destek sağlandığını söyledi.

"Mayıs 2022'den Mayıs 2023'e kadar yetkililer, özel askeri şirkete 86 milyar rubleden fazla ödeme yaptı" diyen Putin, aynı zamanda Yevgeniy Prigojin'in Voentorg aracılığıyla yıl boyunca devletten 80 milyar ruble kazandığını belirtti.

Wagner grubunun savaşçılarının, "ülkede saygı gördüğünü, cesaret ve kahramanlık" gösterdiklerini vurgulayan Putin, "Wagner grubu söz konusu olduğunda, biliyorsunuz, bu grubun savaşçılarına ve komutanlarına her zaman büyük saygı gösterdik, çünkü gerçekten de cesaret ve kahramanlık gösterdiler" dedi.