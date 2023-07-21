Putin: Savaş alevleri, yoğun bir şekilde körükleniyor

Yayınlanma: 21.07.2023 - 14:12

Güncelleme: 21.07.2023 - 15:19

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle yaptığı bir toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Vladimir Putin, "savaş alevlerinin yoğun bir şekilde körüklendiğini" ve "Doğu Avrupalı liderlerin hırslarının kullanıldığını" savundu.

Putin, "Şimdi savaş ateşi yoğun bir şekilde körükleniyor ve bu amaçla uzun zaman önce Rusya nefretini, Rus düşmanlığını ana ihraç malları ve iç politikalarının bir aracı haline getiren Doğu Avrupa ülkelerinin liderlerinin hırsları kullanılıyor. Şimdi Ukrayna trajedisi üzerinden 'ellerini ısıtmak' istiyorlar" dedi.

"POLONYA, SAVAŞA MÜDAHALE ETMEYE HAZIRLANIYOR"

Polonya yönetiminin "tarihi toprakları olduğuna inandıkları yerleri geri almak için Ukrayna'daki savaşa müdahale etmeyi planladıklarını" öne süren Putin, şunları kaydetti:

"Polonyalı liderlere gelince, muhtemelen NATO şemsiyesi altında bir tür koalisyon kurmayı ve Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahale ederek kendileri için daha büyük bir parça 'koparmayı' ve bugünkü batı Ukrayna'daki tarihi toprakları olduğuna inandıkları toprakları geri almayı umuyorlar."

Putin ayrıca, Polonyalıların Belarus topraklarını hayal ettiklerinin "iyi bilindiğini" söyledi.

"VARŞOVA UNUTURSA HATIRLATIRIZ"

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'e Polonya'nın, Ukrayna ile ilgili planlarını izleme talimatı veren Putin, Polonya'nın eski Sovyet lideri Joseph Stalin sayesinde Batı'da önemli topraklar kazandığını belirterek, "Varşova'nın bunu unutması halinde Rusya'nın hatırlatacağını" kaydetti.

Putin, "Böylesine saldırgan bir politikanın Polonya için nasıl sonuçlandığını da hatırlatmak isterim. Polonya'nın Batılı müttefikler tarafından Alman savaş makinesi tarafından "yenilmek" üzere fırlatıldığı ve aslında Sovyetler Birliği sayesinde büyük ölçüde restore edilen bağımsızlığını ve devletliğini kaybettiği 1939'daki ulusal trajediyle sona erdi. Ve Sovyetler Birliği sayesinde, Stalin'in tutumu sayesinde Polonya Batı'da önemli topraklar kazandı, Almanya'nın toprakları. Aynen öyle, bugünkü Polonya'nın batı toprakları Stalin'in Polonyalılara hediyesidir. Varşova'daki dostlarımız bunu unuttular mı? Onlara hatırlatacağız" dedi.