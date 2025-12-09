Putin talimat vermişti, Rus general açıkladı: Donbas'ın kilidi açıldı

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus birliklerinin Ukrayna genelinde cephe hattı boyunca ilerlediğini ve ülkenin doğusundaki Mirnohrad kentinde binaların yüzde 30’undan fazlasının ele geçirildiğini açıkladı.

Reuters’ın aktardığına göre Gerasimov, Pokrovsk’un ele geçirilmesinin Donbas bölgesinin tamamının kontrol altına alınması açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı.

Gerasimov, “Pokrovsk’un kontrolü, Donbas’ın tamamı için belirleyici bir aşamadır” ifadelerini kullandı.

Gerasimov, Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesinde savaşan Merkez Kuvvetler Komutanlığı subaylarıyla yaptığı toplantıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Mirnohrad’daki Ukrayna birliklerinin yenilgiye uğratılması yönünde doğrudan talimat verdiğini söyledi.

Savaş öncesinde yaklaşık 46 bin nüfusu bulunan Mirnohrad’ın, Pokrovsk’un doğusunda stratejik bir konumda yer aldığı belirtildi.

“YÜZDE 30'U BİZİM KONTROLÜMÜZDE”

Gerasimov, Rus güçlerinin Mirnohrad’daki binaların yüzde 30’undan fazlasını kontrol altına aldığını ifade etti. Rusya, Pokrovsk için Sovyet dönemine ait “Krasnoarmeysk” adını kullanırken, Mirnohrad’ı da “Dimitrov” olarak adlandırıyor.

Moskova yönetimi, Pokrovsk’un tamamen ele geçirildiğini ve Mirnohrad’daki Ukrayna birliklerinin de kuşatıldığını öne sürüyor.

Ukrayna yönetimi ise Rusya’nın Pokrovsk’un düştüğü yönündeki açıklamalarını defalarca yalanladı. Kiev, birliklerinin kentte hâlâ belirli bölgeleri kontrol ettiğini ve Mirnohrad çevresinde direnişin sürdüğünü savunuyor.

RUSYA, UKRAYNA'NIN YÜZDE 19,2'SİNİ KONTROL EDİYOR

Rusya’nın halen Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 19,2’sini kontrol ettiği belirtiliyor. Bu alanlara, 2014’te ilhak edilen Kırım ile birlikte:

Luhansk’ın tamamına yakını,

Donetsk’in yüzde 80’den fazlası,

Herson ve Zaporijya’nın yaklaşık yüzde 75’i,

Ayrıca Harkiv, Sumi, Mikolayiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinin bazı kesimleri dahil.

Ukrayna Savunma kaynakları, mevcut savunma hatlarının korunduğunu ve Rusya’nın elde ettiği sınırlı ilerlemeler için ciddi askeri kayıplar verdiğini öne sürüyor.

Putin, geçen hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun geri çekilmemesi halinde Rusya’nın Donbas’ın tamamını askeri güç kullanarak ele geçireceğini söylemişti. Kiev yönetimi ise bu çağrıyı kesin bir dille reddetti.