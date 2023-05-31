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Kremlin'den Türkiye açıklaması: Putin ve Erdoğan, gelecekte bir araya gelebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öngörülebilir bir gelecekte ikili bir görüşme yapma niyetlerini teyit ettiklerini, ancak bu görüşmenin tam olarak nerede ve ne zaman gerçekleşeceğinin henüz kararlaştırılmadığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 13:50
Kremlin'den Türkiye açıklaması: Putin ve Erdoğan, gelecekte bir araya gelebilir
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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, günlük basın toplantısında konuştu.

Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öngörülebilir bir gelecekte ikili bir görüşme yapma niyetlerini teyit ettiklerini, ancak bu görüşmenin tam olarak nerede ve ne zaman gerçekleşeceğinin henüz kararlaştırılmadığını söyledi.

Peskov, "Nitekim Putin, Erdoğan'ı arayarak seçim zaferi ve yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiğinde, cumhurbaşkanları öngörülebilir bir gelecekte ikili bir görüşme yapma niyetlerini teyit ettiler. Bunun nerede ve tam olarak ne zaman olacağı iki cumhurbaşkanının programları göz önünde bulundurularak kararlaştırılacak, ancak böyle bir görüşmeye hazırlandığımız konusunda bir anlayış mevcut" dedi.

"YAKIN GELECEKTE BİR ZİYARET YOK"

Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan bir yetkili, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada Putin'in yakın gelecekte Türkiye'ye bir ziyaret hazırlığında olmadığını, "gerekirse telefon görüşmeleri" yapılabileceğini söyledi.

Yetkili, "Yakın gelecekte böyle bir ziyaret hazırlığı yok. Gerekirse telefon görüşmeleri de olabilir. Telefon görüşmelerinin kesin tarihi hakkında önceden bilgi veremeyiz" dedi.

Yetkili, Putin ve Erdoğan arasında telefon görüşmesi planlanıp planlanmadığına ilişkin bir soruya "Liderler sürekli temas halinde" yanıtını verdi.


Rusya Vladimir Putin

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