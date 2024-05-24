Putin, Ukrayna'da mevcut cephe hatlarında ateşkese hazır

Yayınlanma: 24.05.2024 - 16:58

Güncelleme: 24.05.2024 - 16:58

Reuters’ın dört Rus kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşı, mevcut cephe hattını sınır kabul eden bir ateşkesle durdurmak istiyor.

Ancak kaynaklar, Kiev ve Batı'nın olumlu yanıt vermemesi halinde Putin'in çatışmayı sürdürmeye de hazır olduğunu belirtti.

Reuters’a konuşan Putin'in yakın çevresinden üç kaynak, tecrübeli liderin Batı’nın müzakereleri engellemeye yönelik çabaları ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görüşmelere katılmayı reddetmesi karşısında hayal kırıklığına uğradığını bildirdi.

RUSYA ATEŞKESE HAZIR

İsmini vermek istemeyen Kremlin'deki üst düzey bir yetkili, "Rusya, sonuna kadar savaşabilir ama ateşkese de hazır" dedi.

İki kaynak, Putin'in mevcut kazanımları Rus kamuoyuna zafer olarak ilan etmek için yeterli gördüğünü aktardı.

Yorumları istenen Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın diyaloğa açık olduğunu yineleyerek ebedi bir savaş istemediğini vurguladı. Ukrayna'nın dışişleri ve savunma bakanlıkları yorum taleplerine yanıt vermedi.

PUTİN, YENİ BİR SEFERBERLİK İLAN ETMEK İSTEMİYOR

Üç kaynak, Putin'in yeni bir saldırı planının yeni bir seferberlik kararı gerektireceğini anladığını ve bundan kaçınmak istediğini belirtti.

Eylül 2022'de yüz binlerce genç erkeğin Rusya'dan kaçmasına neden olan ilk seferberlik ilanından sonra anketlerde Putin'in onay oranlarında bir düşüş olduğu görüldü.

Peskov, Rusya'nın daha fazla seferberliğe ihtiyacı olmadığını, bunun yerine silahlı kuvvetler için gönüllüleri işe almayı tercih ettiğini iddia etti.

"PUTİN’İN ŞARTLARI KABUL EDİLEMEZ"

Ateşkes ya da barış görüşmeleri ihtimali uzak görünürken Zelenski, Putin'in şartlarıyla barışın kabul edilemez olduğu konusunda kararlı.

Zelenski, Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım da dahil olmak üzere kaybettiği tüm toprakları geri alma sözü verdi.

İSVİÇRE GÖRÜŞMELERİ

Ukrayna, önümüzdeki ay İsviçre'de, savaşın sona erdirilmesi için düzenlenecek uluslararası görüşmelere hazırlanıyor.

Zelenski tarafından başlatılan görüşmelere Rusya katılmayacak gibi görünüyor. İsviçre ve Ukrayna, Çin de dahil olmak üzere Rus müttefiklerini de sürece dahil etmeyi umuyor.

Putin, 17 Mayıs'ta İsviçre görüşmelerini Zelenski'nin bir barış müzakeresinden ziyade, Rusya'nın Ukrayna’dan tamamen çekilmesi talebine geniş bir uluslararası destek sağlamak için kullanacağı yönündeki endişelerini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, herhangi bir barış girişiminin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Rusya'yı barışın önündeki başlıca engel olarak tanımladı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'nın gördüğü en büyük kara çatışması olan Ukrayna Savaşı, on binlerce insanın hayatına mal oldu ve Batı'nın Rus ekonomisine yönelik kapsamlı yaptırımlar uygulamasına neden oldu.