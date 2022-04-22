Putin'den Çağrı: 'Zelenski ile görüşmek istiyorum'

22 Nisan 2022 Cuma, 16:32

Charles Michel'ın çarşamba günü Ukrayna'ya yaptığı ziyaretin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Michel ve Putin'in gerçekleştirdiği görüşmede, Michel'in, yaklaşan Ortodoks Paskalya bayramı aracılığıyla ateşkes ve Mariupol gibi kuşatma altındaki kentlerden ayrılmak isteyen siviller için güvenli geçiş koridoru oluşturulması çağrısında bulundu.

Michel görüşme hakkında; Putin'in, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların maliyetlerini açıkladığını, Rusya savaşının kabul edilemezliğini "belirsiz bir şekilde" vurguladığını, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenski ile doğrudan görüşme talebinde ve Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulunduğunu aktardı.