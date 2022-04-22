Putin'den Çağrı: 'Zelenski ile görüşmek istiyorum'
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenski ile doğrudan görüşme talebinde ve Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulundu.
Charles Michel'ın çarşamba günü Ukrayna'ya yaptığı ziyaretin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Michel ve Putin'in gerçekleştirdiği görüşmede, Michel'in, yaklaşan Ortodoks Paskalya bayramı aracılığıyla ateşkes ve Mariupol gibi kuşatma altındaki kentlerden ayrılmak isteyen siviller için güvenli geçiş koridoru oluşturulması çağrısında bulundu.
Michel görüşme hakkında; Putin'in, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların maliyetlerini açıkladığını, Rusya savaşının kabul edilemezliğini "belirsiz bir şekilde" vurguladığını, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenski ile doğrudan görüşme talebinde ve Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulunduğunu aktardı.
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