Putin’den ‘Erdoğan’ açıklaması: “Görüşüne katılmıyorum”
Rusya Devlet Başkanı Putin dünyada son 10 yıldır medeniyet krizi yaşandığını söyledi. Putin kendisine sorulan "Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' görüşüne katılıyor musunuz?" sorusuna ise "Hayır" yanıtını verdi.
Putin, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' görüşüne katılıp katılmadığı sorulduğunda "Hayır" yanıtını verdi.
Putin, "Erdoğan kısa süre önce Rusya'ya geldi ve görüştük. Bana bununla ilgili tezini sundu. Elbette hepsini okumadım ancak bazı fikirleri ele aldık. Bu arada o iyi bir analist. Türkiye liderinin neden bunları söylediği anlaşılır bir şey. Zira Türkiye'nin de Güvenlik Konseyi daimi üyesi olabileceğini düşünüyor. Ancak buna Rusya tek başına karar veremez, oy birliği gerekiyor. Hindistan, Güney Afrika gibi ülkeler de var. Önemli olan dengeyi sağlayabilmek. Erdoğan'a da söylediğim gibi, eğer daimi üyelerin haklarını ellerinden alırsak, BM 'ölür'. Uluslar birliğine dönüşür ve sona erer. Sadece bir tartışma platformuna dönüşür. Valday Tartışma Kulübü 2 olur" ifadelerini kullandı.
Rus lider, bu gerekçelerle söz konusu değişikliği istemediğini kaydederek şöyle devam etti:
"Ancak Güvenlik Konseyi'ni temelini yıkmadan bir değişiklik yapılması gerekiyor, zira bugün Güvenlik Konseyi, BM'nin anlamıdır. Daimi üyeler var, onların hakları var. Güvenlik Konseyi'nde temsil edilip daimi üye olmayanlar var. Dolayısıyla bu yapıyı nasıl daha dengeli, etkin kılacağımızı düşünmeliyiz. Bu açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı. BM 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu ve o zaman farklı güç dengeleri vardı. Artık bu değişti. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Elbette bunların hepsini tartışmalıyız ancak reform yolunda hata yapılmasına izin vermemeliyiz."
“VAHŞİ KAPİTALİZM İŞLEMİYOR”
Putin, sözlerine şöyle devam etti:
"Hazır reçeteler yok. Vahşi kapitalizm de işlemiyor. Herkes, bugün ezici çoğunluktaki ülkede toplumsal düzenin temeli olan mevcut kapitalizm modelinin hükmünü yitirdiğini söylüyor. Artık kapitalizmin çerçevesi dahilinde, giderek daha da karmaşıklaşan çelişkiler sarmalından bir çıkış yolu bulunmuyor."
-Sputnik Türkçe
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