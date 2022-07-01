Putin'den G7 liderlerine 'üstsüz fotoğraf' yanıtı
Putin, kendisinin üstsüz ve 'maço' tavırlarıyla alay eden G7 liderlerine, meslektaşlarının gömleksiz 'iğrenç' görüneceğini söyleyerek karşılık verdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin gazetecilere verdiği demeçte, kendisiyle dalga geçen G7 liderlerine yanıt verdi. Putin, "Bele kadar mı yoksa daha fazla mı soyunmayı düşündüler bilmiyorum ama bence her halükarda iğrenç bir manzara olurdu" ifadelerini kullandı.
Habertürk'te yer alan habere göre, Putin meslektaşlarına öğütte de bulunarak, "Alkol ve diğer kötü alışkanlıklardan vazgeçmek, fiziksel egzersiz yapmak ve spor yapmak gerekiyor" dedi ve iyi görünmenin kolay olmadığını ifade etti.
G7'DE PUTİN İLE ALAY ETMİŞLERDİ
Liderler Bavyera'da üç günlük G7 zirvesinin ilk toplantısı için bir araya geldikleri sırada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ceketlerini çıkarıp çıkaramayacaklarını – hatta daha fazla soyunup soyunmamaları gerektiğini sormuştu.
Johnson, meslektaşlarını güldürmek için, "Hepimiz Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz" demiş, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Johnson'a yanıt olarak 'Yarı çıplak ata binme' önerisinde bulunmuştu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ah evet. Ata binmek en iyisidir" yanıtını vermişti.
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