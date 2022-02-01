Son dakika | Putin'den kritik Ukrayna açıklaması
Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda Batı'nın iki ana güvenlik taleplerini karşılamadığını söyledi.
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