Son dakika | Putin'den kritik Ukrayna açıklaması

Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda Batı'nın iki ana güvenlik taleplerini karşılamadığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2022 Salı, 19:56
Son dakika | Putin'den kritik Ukrayna açıklaması
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