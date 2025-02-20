Macron, Trump'a seslendi: ‘Putin'e karşı zayıf olamazsın’
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Trump’a “Putin'e karşı zayıf olamazsın” diyerek seslendi. Trump daha önce Zelenski’ye ‘diktatör’ demişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "(Trump'a) Şunu söyleyeceğim: Putin'e karşı zayıf olamazsın. Bu sen değilsin, bu senin kumaşın değil, bu senin çıkarına değil" açıklamasında bulundu.
Macron "Şu an içinde bulunduğumuz durumda hiç kimsenin 'Ukrayna'nın, AB'ye veya NATO'ya girme hakkı yok' demeye hakkı yok" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklama ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye, "Seçime gitmeyen bir diktatör olan Zelenskiy, hızlı davranmazsa elinde bir ülke bile kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.
Etiketler: #Emmanuel Macron #Donald Trump
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