Putin'den NATO ve Ukrayna açıklaması: 'Koşullar değişmedi'

Yayınlanma: 21.12.2023 - 13:25

Güncelleme: 21.12.2023 - 13:25

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu toplantısında konuştu.

"Ukrayna ile müzakereye açığız ama görüşmeler bizim şartlarımızla olur" ifadesinde bulunan Putin, şöyle konuştu:

"Ukrayna'da, Avrupa'da, ABD'de Rusya'ya karşı saldırgan olan herkesin anlaması gereken şey budur. Müzakere etmek istiyorlarsa bırakın müzakere etsinler. Bunu sadece çıkarlarımız doğrultusunda yapacağız"

Rusya lideri, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini de yineledi.

Putin, “Batılı liderler Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağı konusunda güvence verdi ve bana sürekli şunu söylediler, neden korkuyorsun? Onları şimdi kabul etmeyeceğiz. Şimdi bu, peki ya yarın? Ve yarın ne zaman gelecek? Bir yıl mı, iki yıl mı? Rus devletinin tarihi perspektifi ve stratejik çıkarları açısından 10, 15 yıl sonra bile bu kabul edilemez” dedi.

Ukrayna'daki savaşta avantajlı konumda olduklarını öne süren Putin, "Evet, özel askeri operasyonlarda da hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz. Sahadaki ve cephedeki mevcut durumu değerlendirdiğimizde inisiyatifin birliklerimizde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" açıklaması yaptı.