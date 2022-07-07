Putin'den 'savaş' iması: 'Bırakın denesinler...'

07 Temmuz 2022 Perşembe, 23:26

Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’da temsil edilen siyasi partilerin liderleri ve sözcüleri ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Putin, Batı’ya gözdağı vererek, “Batı bizi savaş alanında yenmek istiyorsa, bırakın denesinler” ifadelerini kullandı.

Kremlin Sarayı’ndaki toplantıda konuşan Putin, özellikle Batılı ülkelerin politikalarına ve Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarına değindi.

Rus ordusunun Ukrayna’ya harekat başlattıktan sonra Rus parlamentosundaki birliğin önemine vurgu yapan Putin, “Özel askeri harekatın başladığı 24 Şubat’tan sonra ülkedeki tüm hükümet birimlerinin ve hükümet kademelerinin kararlı, uyum içinde ve hızlı hareket etmesi gerekiyordu. Bugün bu yönde çalıştığınız için teşekkür etmek istiyorum. Donbass sakinlerinin organize insani desteği için parlamentodaki partilere özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü medya bu çalışmayı farklı şekillerde ele aldı. Ayrıca resmi olarak izin alan birçok milletvekilinin kendi hayatlarını riske alarak gıda, ilaç ve temel malzemeleri sağlamak, hızlı bir şekilde insani yardım dağıtmak için savaş bölgesine gittiğini biliyorum” dedi.

“RUSYA’NIN DÜNYADA BİRÇOK DESTEKÇİSİ VAR”

Ukrayna’daki operasyonlar konusunda Batılı ülkelerin kendi aleyhlerindeki propagandalarına karşılık dünyada kendilerine destek verenlerin olduğunu dile getiren Putin, “ABD’nin içinde, Avrupa’da, hatta diğer kıtalarda da olmak üzere birçok destekçimiz var” ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin kendilerine yönelik başlattığı yaptırımları eleştiren Putin, “Rusya’ya karşı alınan hukuk dışı kararlar bizim için zorluklar oluşturuyor. Ancak Rusya’ya karşı ekonomik yıldırmayı başlatanlar için güvenilir bir şey değil. Amaçları toplumumuzda nifak, kargaşa çıkarmak, insanların moralini bozmaktı. Ama burada bile yanlış hesap yaptılar. Bundan bir şey çıkmadı ve eminim olmayacak” dedi.

“BATI BİZİ SAVAŞ ALANINDA YENMEK İSTİYORSA, BIRAKIN DENESİNLER”

Batılı ülkelerin Rusya’ya karşı savaş alanında hamle yapmak için fırsat kolladığına dair duyumlar aldığını belirten Putin, “Ukrayna’daki savaşı başlatan Rusya değil kolektif Batı’dır. Bugün bizi savaş alanında yenmek istediklerini duyuyoruz. Bırakın denesinler. Batı’nın bizimle son Ukraynalıya kadar savaşmak istediklerine dair duyumlar alıyoruz. Bu Ukraynalılar için bir trajedidir. Ama herkes bilmelidir ki henüz bir şeye başlamadık” dedi.

“AVRUPA’DA EŞİT GÜVENLİK SİSTEMİ OLUŞTURMA TEKLİFİMİZ REDDEDİLDİ”

ABD öncülüğündeki Batılı ülkelerin kendilerine karşı agresif tutum sergilediğini savunan Putin, “ABD öncülüğündeki kolektif Batı, yıllardır Rusya’ya karşı son derece saldırgan. Avrupa’da eşit güvenlik sistemi oluşturma teklifimiz reddedildi. Füze savunmaları konusunda birlikte çalışma tekliflerimiz reddedildi. NATO’nun genişlemesine karşı uyarılar göz ardı edildi” ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin Rusya gibi bir ülkeye ihtiyacının olmadığını, bu nedenle kendilerinden olan grupları desteklendiklerini savunan Putin, “Rusya gibi bir ülkeye ihtiyaçları yok. Bu yüzden Rusya’da terörizmi, Rusya’da ayrılıkçılığı, içimizdeki yıkıcı güçleri ve ülkemizdeki ‘Beşinci Kol’u desteklediler” dedi.