Putin'den 'Ukrayna' mesajı: 'Kabul edilebilir' seçeneği açıkladı

Slovakya’nın Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler için platform sağlamaya hazır olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bunun Rusya için kabul edilebilir bir seçenek olduğunu ifade etti.

Putin'den 'Ukrayna' mesajı: 'Kabul edilebilir' seçeneği açıkladı
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 21:32

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile görüşmesinde, ''ağırlıklı olarak Ukrayna'daki barışçıl düzenlemeler hakkında konuştuklarını'' açıkladı.

Fico'nun Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlığın barışçıl bir şekilde çözülmesi için kendi devletinin topraklarında görüşmeler yapmayı teklif ettiğini söyleyen Putin, "İş bu noktaya gelirse karşı değiliz. Neden olmasın? Bizim açımızdan bu tutum tarafsızdır ve bu bizim için kabul edilebilir bir seçenektir" dedi.

Putin ayrıca Ukrayna'nın Avrupa desteği olmadan varlığını sürdüremeyeceğini ifade etti.


Etiketler: #Putin #Rusya #Ukrayna

İlgili Haberler

Putin'in partisinin binası kundaklandı

Putin'in partisinin binası kundaklandı
Trump'tan Putin açıklaması: 'Bunu bekleyeceğiz ancak...'

Trump'tan Putin açıklaması: 'Bunu bekleyeceğiz ancak...'
Putin'den 'Kürt Sorunu' çıkışı... 'Esad döneminde çözülmeliydi...'

Putin'den 'Kürt Sorunu' çıkışı... 'Esad döneminde çözülmeliydi...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler