Putin'den Suriye açıklaması: Esad ile görüşecek mi?

Yayınlanma: 19.12.2024 - 13:35

Güncelleme: 19.12.2024 - 14:38

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın Moskova'ya geldiğinden bu yana görüşmediğini, ancak ileride görüşeceğini söyleyen Putin, “Dürüst olmak gerekirse, Moskova'ya gelişinden bu yana Başkan Esad'ı henüz görmedim, ancak görmeyi planlıyorum, kendisiyle kesinlikle konuşacağım” dedi.

Suriye'de yaşananların Rusya için bir yenilgi olmadığını ifade eden Putin, “Sizler (Batılı gazeteciler ve onların maaşlarını ödeyenler) Suriye'de olup biten her şeyi bir tür başarısızlık, Rusya'nın yenilgisi olarak sunmak istiyorsunuz. Sizi temin ederim ki durum böyle değil” açıklamasında bulundu.

Putin, Suriye'de kaybolan ABD'li gazeteci Austin Bennett Tice'ın akıbeti hakkında Esad'la konuşacağını belirten Putin, “12 yıl önce Suriye'de bir adamın kaybolduğunu biliyoruz. Oradaki durumu anlıyoruz, orada aktif bir çatışma vardı ve her iki tarafta da. Anladığım kadarıyla savaşan değil gazetecilik görevini yapan bu vatandaşa, bir gazeteciye ne olduğunu Başkan Esad'ın kendisi biliyor mu? Yine de bu soruyu kesinlikle soracağıma söz veriyorum” diye konuştu.

“SURİYE'DE KARA BİRLİKLERİMİZ YOK”

Rusya'nın, Suriye'de kara birlikleri olmadığını belirten Putin, “Suriye'de kara birliklerimiz yoktu. Oradaki iki üssümüz hava ve deniz üsleriydi. Kara unsurumuz ise Suriye'nin kendi silahlı kuvvetleri içerisindeydi. Hepimizin bildiği gibi burada bir sır yok, orada sözde İran yanlısı savaş grupları var” dedi.

Rusya'nın, Suriye'ye 10 yıl önce orada bir terör bölgesinin ortaya çıkmasını önlemek için geldiğini ve hedeflerine ulaştığını belirten Putin, “Sonuçta biz Suriye'ye, başka ülkelerde, örneğin Afganistan'da olduğu gibi bir terör bölgesi oluşmasın diye geldik. Genel olarak hedeflerimize ulaştık” diye konuştu.

Putin, Rusya'nın Suriye'deki tüm gruplarla ve bölgedeki tüm ülkelerle ilişkilerini sürdürdüğünü kaydederek, “Bugün Suriye Arap Cumhuriyeti'nde durum elbette kolay değil. Oraya barış ve sükunetin geleceğini umuyoruz. Oradaki durumu kontrol eden tüm gruplarla ve bölgedeki tüm ülkelerle ilişkilerimizi sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

RUS ÜSLERİNİN DURUMU NE OLACAK?

Putin, Rusya'nın, Suriye'de askeri üs bulundurmayı düşüneceğini ifade ederek, “Suriye'de durumu kontrol eden grupların ezici çoğunluğu bize, Suriye'deki askeri üslerimizin kalmasıyla ilgileneceklerini söylüyor. Bilmiyorum, bunu düşünmek zorundayız çünkü şu anda bu ülkedeki durumu kontrol eden ve gelecekte de kontrol edecek olan siyasi güçlerle ilişkilerimizin nasıl olacağına kendimiz karar vermek zorundayız” dedi.

Rusya'nın, 4 bin İranlı savaşçıyı Suriye'den Tahran'a götürdüğünü söyleyen Putin, “Daha önce İranlı dostlarımız bizden Suriye topraklarındaki birliklerini nakletmelerine yardım etmemizi istediler, şimdi ise onları oradan çekmemizi istediler. Hmeymim üssünden 4 bin İranlı savaşçıyı Tahran'a götürdük. İran yanlısı birliklerin bir kısmı savaşmadan Lübnan'a, bir kısmı da Irak'a gitti” ifadelerini kullandı.