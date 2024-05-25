Putin'den Ukrayna'ya müzakere sinyali: Sahadaki gerçekleri kabul edin

Yayınlanma: 25.05.2024 - 09:24

Güncelleme: 25.05.2024 - 09:24

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Belarus'u ziyaret eden Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, başkent Minsk'teki Bağımsızlık Sarayı'nda bir araya geldi.

İkili başlayan görüşme, iki ülkenin bakanları, başbakan yardımcılarının da katılımıyla genişletilmiş formatta devam etti. Görüşmelerde, ikili ilişkiler, Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamındaki entegrasyon süreci ve güncel uluslararası meseleler ele alındı.

Putin ile Lukaşenko, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Putin, Belarus ile ilişkilere değinerek, "Karşılıklı ticaret hacmi her geçen yıl istikrarlı şekilde artıyor. İkili ticaret hacmi geçen yıl yüzde 5'ten fazla artarak rekor seviyeye, 46,5 milyar dolara ulaştı. İki ülke arasında gerçekleşen ticari ödemelerin yüzde 90'ından fazlası ulusal parayla yapılıyor" dedi.

Ülkesinin Belarus ekonomisine 5 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını dile getiren Putin, Belarus'ta 2 bin 500'den fazla Rus şirketinin faaliyet gösterdiğini bildirdi.

İki ülke arasında savunma alanındaki işbirliğine değinen Putin, Belarus topraklarında ortak bölgesel birlikler, Rus savunma sistemleri ile taktik nükleer silahın konuşlandırıldığına, Rusya ile Belarus’un stratejik olmayan nükleer silah kullanımına dair tatbikatlar başlattığına dikkati çekti.

Putin, "Rusya'nın güvenliğine nasıl önem veriyorsak aynı şekilde Belarus'un güvenliğine de önem veriyoruz. Bu da söz konusu alandaki etkileşimimizin temel unsurudur" şeklinde konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere konusuna değinen Putin, müzakerelerden Rusya'nın hiçbir zaman vazgeçmediğini, İngiltere'nin Ukrayna'yı vazgeçirdiğini söyledi.

Putin, müzakere konusunun tekrar gündeme getirildiğine dikkati çekerek, "(Ukraynalılar) Müzakerelere dönebilirler ancak bunu tek bir ülkenin isteklerine göre değil, Belarus ve Türkiye'de yapılan müzakerelerde varılan temel nitelikteki anlaşmalar ve sahadaki gerçeklerden yola çıkarak yapabilirler. Biz buna hazırız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görev süresinin sona erdiğine işaret eden Putin, şunları kaydetti:

"Kiminle müzakere ederiz, bu basit bir soru değil. Elbette mevcut devlet başkanının meşruiyeti sona erdi ve bunun farkındayız. İsviçre'de düzenlenecek konferansın amaçlarından biri de Kiev yönetimini destekleyen Batılı toplumun, görevi sona eren devlet başkanının meşruiyetini onaylamasıdır. Ancak göstermelik adımların yasal belgeler açısından hiçbir önemi yok. Barış müzakerelerinin ültimatomlarla değil, sağduyuyla yeniden başlatılması gerekiyor. Ancak iş müzakere noktasına gelirse elbette yasal olarak bağlayıcı belgelerin imzalanması için kiminle anlaşabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Meşru yönetimle iş yaptığımızdan emin olmalıyız. Bu soruya, Ukrayna'da öncelikle parlamentonun, Anayasa Mahkemesinin veya diğer bazı hükümet organları tarafından yanıt verilmesi gerekiyor. Ukrayna Anayasası'nda ne yazılı bakmak gerekiyor."

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına da değinen Putin, "Heyette olan diğer şahıslar, 2 Rus üretimi helikopterde uçuyordu. Aynı koşullarda aynı koridorda sorunsuz uçtular" ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya ile İran arasındaki ilişkilere değinerek, şunları söyledi:

"İran'ın dış siyasetine gelince, bu İran'ın egemen kararıdır. İran, büyük bölgesel güç ve dünya meselelerinde önemli rol oynuyor. Bu trajediden sonra İran yönetiminin dış politikasında herhangi bir değişiklikle karşılaşacağımızı düşünmüyorum. İran devletinin temeli oldukça istikrarlı, güçlü ve güvenilir. İran halkı ve İran yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Elbette Rusya'ya yönelik İran politikasının ve önemli uluslararası konulardaki işbirliğimizin devam edeceğini umuyorum."

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da Putin ile görüşmelerinde, güvenlik ve savunmayla ilgili konuları, ekonomi alanındaki sorunları ele aldıklarını dile getirerek, ikili ilişkilerin tüm alanlarda geliştiğini belirtti.

Sınırlarındaki durumu dikkatlice takip ettiklerini söyleyen Lukaşenko, "Sınırlarımızda 90 bin yabancı askerin katılımıyla tatbikatlar düzenleniyor. Amerikalılar, Almanların sınırlarımızda olması ilginç. Bu nedenle güvenliğe önem veriyoruz" dedi.

Lukaşenko, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"İran ne olduğunu çözecek. Ancak başkan olarak değil, bir şahıs olarak şunu söyleyebilirim. Kazaya ABD'nin aşağılık, iğrenç yaklaşımı yol açtı. Burada yaptırımları kastediyorum. Bu alçakların insan taşıyan uçak, helikopter ve diğer ulaşım araçlarına yaptırım uygulama hakkı yok. Onlar bize karşı da yaptırım uyguladı. Helikopterin uçuşunu hiçbir şey etkilemediyse onlar (Amerikalılar) bundan suçlu. Onlar bu helikopterin bakımını yasakladı, orası kesin."