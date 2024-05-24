Rusya'dan çarpıcı açıklama: "Ukrayna, Moskova Konser Salonuna yapılan saldırıda doğrudan rol oynadı"

Yayınlanma: 24.05.2024 - 10:24

Güncelleme: 24.05.2024 - 10:28

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Alexander Bortnikov, Ukrayna askeri istihbaratının Moskova yakınlarındaki konser salonuna düzenlenen ve 140'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıya doğrudan karıştığını söyledi.

TASS'ın cuma günü bildirdiğine göre, Bortnikov bu iddiayı destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadı.

'NATO, PARALI ASKERLERİ UKRAYNA'YA GÖDERİYOR'

Bortnikov, "Soruşturma devam ediyor, ancak Ukrayna askeri istihbaratının bu saldırıya doğrudan karıştığını söylemek artık güvenli" dedi.

Ayrıca, NATO askeri ittifakını, "Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Afganistan'dan uluslararası terör örgütlerinin paralı askerlerini ve militanlarını Ukrayna'ya transfer etmeyi kolaylaştırmakla" suçladı.

NE OLMUŞTU?

Mart ayında gerçekleşen konser salonu katliamının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti ve ABD yetkilileri, saldırının IŞİD'in Afganistan kolu olan IŞİD Horasan tarafından gerçekleştirildiğine dair istihbarat bulunduğunu belirtmişti.

Ukrayna, saldırıyla herhangi bir ilgisinin olduğunu defalarca yalanlamıştı.

Bortnikov, TASS'a yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyenlerin IŞİD Horasan tarafından koordine edildiğini ve Ukrayna askeri istihbaratının da doğrudan rol oynadığını söyledi.