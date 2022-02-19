Putin’den ‘yedek asker’ kararı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yedekte bulunan vatandaşların askeri hazırlık eğitimi toplanması ile ilgili kararı imzaladığı belirtildi.
Putin, yedek askerlerin hazırlık eğitimi için toplanma kararını imzaladı.
Sözcü'de yer alan habere göre, kararın metninde, “2022'de, yedekte bulunan Rusya vatandaşlarının, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde, devlet koruma kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında askeri hazırlık eğitiminden geçmeleri için toplama emrini veriyorum” ifadesi yer alıyor.
Ayrıca Bakanlar Kabinesi ve Rusya bölgelerinin yürütme makamlarına, vatandaşların askeri hazırlık eğitimini düzenleme ve bu eğitime vatandaşları toplamayla ilgili etkinliklerin hayata geçirilmesini sağlama emri verildi.
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