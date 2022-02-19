Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğini açıkladı
Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inandığını açıkladı
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Ukrayna krizine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- Donbass'ta Rusya yanlılarının provokasyonları sürüyor. Rusya işgale mazeret üretmeye çalışıyor.
- Rusya'nın gelecek günlerde Ukrayna'ya saldırma niyetinde olduğuna inanıyoruz. Rusya'nın başkent Kiev'e saldıracağını düşünüyoruz.
- Rusya halen diplomasiyi seçebilir. Gerginliği azaltmak için halen çok geç değil.
- Putin'in nükleer silah kullanma gibi bir niyeti olduğunu düşünmüyorum.
- Putin'in Ukrayna'yı işgal etme kararı aldığını düşünüyorum. Buna dair istihbaratımız güçlü.
- İşgal tehlikesi karşısında Zelenskiy'in Ukrayna'dan ayrılıp ayrılmayacağı konusu kendi kararı.
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