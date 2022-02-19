Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğini açıkladı

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inandığını açıkladı

cumhuriyet.com.tr
19 Şubat 2022 Cumartesi, 01:08
Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğini açıkladı
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Ukrayna krizine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • Donbass'ta Rusya yanlılarının provokasyonları sürüyor. Rusya işgale mazeret üretmeye çalışıyor.
  • Rusya'nın gelecek günlerde Ukrayna'ya saldırma niyetinde olduğuna inanıyoruz. Rusya'nın başkent Kiev'e saldıracağını düşünüyoruz.
  • Rusya halen diplomasiyi seçebilir. Gerginliği azaltmak için halen çok geç değil.
  • Putin'in nükleer silah kullanma gibi bir niyeti olduğunu düşünmüyorum.
  • Putin'in Ukrayna'yı işgal etme kararı aldığını düşünüyorum. Buna dair istihbaratımız güçlü.
  • İşgal tehlikesi karşısında Zelenskiy'in Ukrayna'dan ayrılıp ayrılmayacağı konusu kendi kararı.

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